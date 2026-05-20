Estos fueron los números que cayeron en MiLoto; ganador se lleva $400 millones

La emoción de las loterías en Colombia ha alcanzado un nuevo punto máximo este 20 de mayo de 2026. La noticia del día tiene como protagonista al departamento de Antioquia, específicamente a la región del Valle de Aburrá, donde la suerte decidió aterrizar con un cargamento de alegría y prosperidad.

Un ciudadano, que hoy despierta con una realidad transformada, logró acertar la combinación ganadora del sorteo número 0539 de MiLoto, llevándose a casa la impresionante cifra de $400 millones de pesos.

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Para quienes están ansiosos por revisar sus tiquetes y comparar sus elecciones, los números que cambiaron la historia en este sorteo fueron el 8, 14, 19, 21 y 38.



Estos cinco dígitos se alinearon perfectamente para coronar a un nuevo integrante del exclusivo club de millonarios del país.

Es fascinante notar que, más allá del gran premio mayor, este sorteo no fue generoso con una sola persona; en total, se reportaron 14.605 ganadores en diversas categorías, lo que resultó en una entrega global de más de $499 millones de pesos en premios durante la jornada.

El azar tiene sus formas, y en esta ocasión, el tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual. Esto significa que el jugador eligió personalmente sus números de la suerte, confiando en sus corazonadas o fechas especiales, en lugar de dejar la selección al sistema aleatorio.

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a compra se realizó de manera física en un punto de venta de la red aliada Gana, una de las más reconocidas en el territorio antioqueño.

Este evento marca un hito importante para la región, ya que representa la decimosegunda vez en la historia de este juego que el premio mayor cae en el departamento de Antioquia.

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Además, a nivel nacional, es la decimotercera ocasión en lo que va corrido del año 2026 que el acumulado de MiLoto encuentra un dueño, reforzando su fama de ser el juego que más veces "cae" y el más sencillo de ganar en el mercado colombiano.

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¿Qué debe hacer el ganador de MiLoto?

Tras la euforia inicial, llega el momento de los trámites legales y seguros para asegurar el dinero. El afortunado ganador del Valle de Aburrá debe iniciar el proceso de cobro comunicándose con la Fiduciaria de Occidente.

Asimismo, se recomienda a todos los participantes consultar los términos, pasos y condiciones detalladas en la página web oficial del juego, www.baloto.com, para garantizar una experiencia de reclamo fluida y transparente.

MiLoto no solo se trata de sueños individuales cumplidos. Detrás de cada sorteo hay un compromiso sólido con el bienestar del país.

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Según las cifras oficiales, entre el 20 de octubre de 2023 y el 18 de mayo de 2026, la organización ha pagado más de $50.189 millones de pesos en premios, lo que se traduce en casi 2.9 millones de tiquetes premiados en todo el territorio nacional.

Más importante aún es el aporte al sistema de salud. En ese mismo periodo de tiempo, MiLoto ha transferido más de $21.418 millones de pesos para el financiamiento de la salud de los colombianos.

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Esto significa que cada vez que alguien compra un tiquete, ya sea buscando la riqueza o simplemente por diversión, está contribuyendo directamente a una causa social de gran envergadura.

¿Cómo participar en los próximos sorteos de MiLoto?

Si te sientes inspirado por esta historia en Antioquia, participar es sumamente sencillo. MiLoto ofrece múltiples canales para que nadie se quede por fuera de la posibilidad de ser el próximo millonario.

Los usuarios digitales pueden realizar sus apuestas desde la comodidad de su hogar a través del sitio web www.baloto.com, accesible desde computadores o dispositivos móviles.

Para quienes prefieren el contacto físico y el tiquete en mano, existen más de 43 mil puntos disponibles en las redes de Su Red y SuperGIROS en toda Colombia.

Además, el juego tiene presencia en las principales cadenas de grandes superficies, facilitando que los colombianos adquieran su tiquete mientras realizan sus compras habituales.

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Para estar al tanto de los resultados y novedades, la organización mantiene una presencia activa en redes sociales como Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y YouTube bajo el nombre de Baloto Colombia.