Farándula  / Los 10 números de la suerte de José José; caerían este fin de año en chance y lotería

Los 10 números de la suerte de José José; caerían este fin de año en chance y lotería

Muchos seguidores aseguran que varios números asociados a José José tienen una conexión especial con la fortuna y otros aspectos de la vida.

Los números de la suerte de José José para el chance y la lotería
Los 10 números de la suerte de José José; caerían este fin de año en chance y lotería
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Los seguidores de José José tienen la creencia de que el legado del “Príncipe de la Canción” va mucho más allá de su música. Con el paso del tiempo, con el paso de los días comenzaron a aparecer curiosidades que mantienen vivo al artista en la memoria colectiva de las personas, entre ellas sus supuestos números de la suerte.

Dichos números se encuentran asociados a momentos relevantes de la vida del artista, los cuales se comenzaron a relacionar con la buena energía, prosperidad, una guía simbólica para comenzar nuevos ciclos, mientras que otro sector también desea usar estos números el chance y lotería.

Puedes leer: Números de la suerte de Juan Gabriel que traerán fortuna en noviembre; son siete

Aunque no existe una confirmación oficial, la fascinación por estos números crece gracias al impacto cultural del artista y al cariño que aún le tienen sus admiradores. Tanto es así que muchos utilizan estos números significativos de la fecha de nacimiento, decisiones personales o juegos de azar puede ayudar a mover energías.

¿Cuáles son los números de la buena suerte de José José?

Ante esta situación, los seguidores de José José relacionan que los números de la suerte provienen de las fechas más importantes de su vida. Su nacimiento, el 17 de febrero de 1948, da origen a cifras como 17, 2, 1948, 8 resultante de sumar uno y siete, y 24 obtenido al sumar uno, nueve, cuatro y ocho.

Tanto es así que para sus seguidores, estos números representan la sensibilidad y el talento que marcaron su trayectoria. De igual forma, se vinculan combinaciones al día de su fallecimiento.

Puedes leer: Fallece reconocida artista a los 60 años; sufrió un paro cardiorrespiratorio

José José perdió la vida el 28 de septiembre de 2019, lo que inspira números como 28, 9, 2019, 10 resultado de sumar dos y ocho, y 12 obtenido al sumar dos, cero, uno y nueve. Muchos creen que estas cifras simbolizan cierres de ciclo, renovación y una conexión emocional con su legado.

Por lo cual, los seguidores del artista mencionan que los números de la suerte asociados con José José son 17, 2, 1948, 8, 24, 28, 9, 2019, 10 y 12, inspirados en su fecha de nacimiento y fallecimiento

Finalmente, uno de los números más mencionados es el 40, porque a esa edad lanzó ‘Secretos’, el álbum más exitoso de toda su carrera. Este disco marcó un antes y un después en la música latina y se convirtió en uno de los más vendidos en la historia en español. Por eso muchas personas consideran este valor como un símbolo de éxito, consagración y buena energía vinculada a José José.

Mira también: ¿Por qué en la Costa celebran el 'Día del Cachón' y qué significa realmente?

