VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
AIDA VICTORIA ROMPE EL SILENCIO
LISTADO DE HOMBRES INFIELES
HORÓSCOPO
José José

José José

  • Los números de la suerte de José José para el chance y la lotería
    Los 10 números de la suerte de José José; caerían este fin de año en chance y lotería
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Los 10 números de la suerte de José José; caerían este fin de año en chance y lotería

    Muchos seguidores aseguran que varios números asociados a José José tienen una conexión especial con la fortuna y otros aspectos de la vida.

  • Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años
    Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años
    Foto: La Red
    Farándula

    Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años

    Manuel José enfrenta una crisis personal y legal. Tras ocho años de disputa, una nueva prueba de ADN dictaminó la paternidad del menor.

  • 19046_Piñata de la hija de José José / Foto: Instagram - AFP
    Le sacaron PIÑATA a ‘Sarita’, la polémica hija de José José
    Piñata de la hija de José José / Foto: Instagram - AFP
    Virales

    Le sacaron PIÑATA a ‘Sarita’, la polémica hija de José José

    La hija del artista se convirtió en el blanco de críticas en México cuando, en un inicio, ocultó a sus hermanos mayores el paradero del cuerpo de su padre.

  • 18937_José José / Foto: Instagram
    Revelan VIDEO inédito de José José antes de morir
    José José / Foto: Instagram
    Música

    Revelan VIDEO inédito de José José antes de morir

    El video conmovió a todos los fans del cantante.

  • 18889_Velorio y homenaje de José José / Foto: AFP
    ¡Ya encontraron el cuerpo de José José! Hijos revelaron fecha y día de su VELACIÓN
    Velorio y homenaje de José José / Foto: AFP
    Música

    ¡Ya encontraron el cuerpo de José José! Hijos revelaron fecha y día de su VELACIÓN

    Además, acordaron hacer un homenaje para el artista.

  • 18863_La Kalle. José José / Foto: Instagram
    Hijo de José José pide una AUTOPSIA del cadáver de su padre, cuando aparezca
    La Kalle. José José / Foto: Instagram
    Música

    Hijo de José José pide una AUTOPSIA del cadáver de su padre, cuando aparezca

    Los familiares del cantante quieren encontrar el cuerpo y saber de qué murió exactamente.

  • 18848_La reacción de José José al ver al participante de Yo Me Llamo - Foto YouTube
    Recuerdan la REACCIÓN de José José al ver al participante de Yo Me Llamo que lo imita
    La reacción de José José al ver al participante de Yo Me Llamo - Foto YouTube
    Música

    Recuerdan la REACCIÓN de José José al ver al participante de Yo Me Llamo que lo imita

    En 2012, el cantante mexicano no podía creer que además se parecían mucho físicamente.

  • 18842_Cinco canciones famosas de José José - Foto AFP
    Cinco TEMAS que convirtieron a José José en el ‘príncipe de la canción’
    Cinco canciones famosas de José José - Foto AFP
    Música

    Cinco TEMAS que convirtieron a José José en el ‘príncipe de la canción’

    Son canciones para, literal, cantar a grito heridos.

  • 18841_La Kalle. Mensaje de José José de Yo Me Llamo por la muerte del artista / Foto: captura video
    Mensaje de José José de Yo Me Llamo al ENTERARSE de la muerte de quien considera su papá
    La Kalle. Mensaje de José José de Yo Me Llamo por la muerte del artista / Foto: captura video
    Música

    Mensaje de José José de Yo Me Llamo al ENTERARSE de la muerte de quien considera su papá

    La publicación la hizo en su Instagram.

  • 18838_La Kalle. Maluma interpreta canción de José José / Foto: Instagram
    Maluma interpretó una CANCIÓN de José José y le pidieron que dejara el reguetón
    La Kalle. Maluma interpreta canción de José José / Foto: Instagram
    Música

    Maluma interpretó una CANCIÓN de José José y le pidieron que dejara el reguetón

    Para muchos fans, el paisa hizo una versión “igual de buena que la original”.

