La Kalle José José
José José
-
Los 10 números de la suerte de José José; caerían este fin de año en chance y lotería
Muchos seguidores aseguran que varios números asociados a José José tienen una conexión especial con la fortuna y otros aspectos de la vida.
-
Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años
Manuel José enfrenta una crisis personal y legal. Tras ocho años de disputa, una nueva prueba de ADN dictaminó la paternidad del menor.
-
Le sacaron PIÑATA a ‘Sarita’, la polémica hija de José José
La hija del artista se convirtió en el blanco de críticas en México cuando, en un inicio, ocultó a sus hermanos mayores el paradero del cuerpo de su padre.
-
Revelan VIDEO inédito de José José antes de morir
El video conmovió a todos los fans del cantante.
-
¡Ya encontraron el cuerpo de José José! Hijos revelaron fecha y día de su VELACIÓN
Además, acordaron hacer un homenaje para el artista.
-
Hijo de José José pide una AUTOPSIA del cadáver de su padre, cuando aparezca
Los familiares del cantante quieren encontrar el cuerpo y saber de qué murió exactamente.
-
Recuerdan la REACCIÓN de José José al ver al participante de Yo Me Llamo que lo imita
En 2012, el cantante mexicano no podía creer que además se parecían mucho físicamente.
-
Cinco TEMAS que convirtieron a José José en el ‘príncipe de la canción’
Son canciones para, literal, cantar a grito heridos.
-
Mensaje de José José de Yo Me Llamo al ENTERARSE de la muerte de quien considera su papá
La publicación la hizo en su Instagram.
-
Maluma interpretó una CANCIÓN de José José y le pidieron que dejara el reguetón
Para muchos fans, el paisa hizo una versión “igual de buena que la original”.