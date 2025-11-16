Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años

Manuel José, el artista que conquistó Colombia al ganar Yo Me Llamo gracias a su iimpecable imitación de José José, se encuentra inmerso en un nuevo y complejo capítulo de su vida privada que lo confronta directamente con la justicia.

La prolongada batalla legal por la paternidad del menor Isaac, de 8 años, llegó a una conclusión definitiva, según reportes de la esfera mediática.

Adriana Arbeláez, su expareja, insistió durante casi una década en que el cantante debe reconocer a su hijo, para lo cual ha solicitado "distintas pruebas de ADN con el fin de demostrar la paternidad".



Los resultados de una reciente examinación genética fueron contundentes: el imitador de José José sí es el padre biológico del niño.

Este dictamen judicial pone fin a una controversia que se ha extendido por ocho años. El anuncio, entregado por la misma Adriana Arbeláez a los presentadores del programa La Red, confirma que Isaac, quien actualmente es un "pelado ya de 8 años", es hijo de Manuel José.

La confirmación de la paternidad se produce en un contexto donde el cantante había manifestado previamente serias dudas sobre la validez de las pruebas anteriores.

Apenas en el año 2023, Manuel José había cuestionado públicamente los resultados de una de las pruebas que buscaban establecer el vínculo con Isaac.

En ese momento, el artista aseguró que dicho resultado se basaba en la labor de un "perito corrupto".

Según las declaraciones del imitador, este experto no solo no estaba capacitado, sino que tampoco contaba con la "preparación académica ni los grados de posgrado que requiere la ley mexicana".

El artista llegó a afirmar que él había sido víctima de la corrupción y de la negación de sus "derechos humanos a [su] debida defensa".

Sin embargo, a pesar de las previas disputas legales y las acusaciones de corrupción en el peritaje anterior, la situación tomó un "rumbo definitivo" con esta nueva prueba de ADN, cuyo resultado fue entregado por Adriana Arbeláez.

¿Yo Me Llamo José José tendrá alguna sanción por evadir sus responsabilidades?

La confirmación de la paternidad trae consigo graves implicaciones legales para Manuel José, especialmente relacionadas con sus obligaciones económicas hacia el menor.

Adriana Arbeláez informó a los presentadores de La Red que, debido a que el cantante habría "dejado de pagar la pensión alimenticia de su hijo", podría estar incurriendo en un delito.

Esta falta de pago escaló a un nivel crítico en términos de movilidad internacional para el artista. Según Arbeláez, esta situación legal generó una alerta migratoria en México.

Dicha alerta tendría el efecto de impedir que el imitador de José José pueda entrar o salir del país hasta que se resuelva el asunto legal concerniente a la manutención del menor.

Los presentadores del programa La Red no dejaron pasar la "ironía del momento". Recordaron públicamente que Manuel José, en varias ocasiones de su vida, "aseguró ser ‘un hijo negado’".