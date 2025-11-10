Yo Me Llamo Luis Miguel y su lucha para desmentir su muerte; es constante

Roberto Masanti, la voz y figura que encarna al 'Sol de México' y que conquistó el reality Yo Me Llamo con su imitación de Luis Miguel, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartió detalles sobre cómo tiene que lidiar con las noticias falsas, incluyendo las reiteradas ocasiones en que los medios lo han dado como muerto.

Roberto Masanti, quien desarrolló el personaje al punto que logró adoptar el acento, explicó que la prensa, especialmente en México, parece usar una estrategia particular para captar la atención del evasivo cantante. Según Yo Me Llamo Luis Miguel, los medios "crean muchos mitos sobre él, inventan muchas cosas esperando de pronto que él salga a decir eso no es así".

Puedes leer: Aura Cristina Geithner revela nuevos detalles de su amorío con Miguel Varoni: “Estaba casado”



Sin embargo, el artista reveló que la razón por la que Luis Miguel Gallego jamás desmiente estos tipos de titulares sensacionalistas, mencionó que: "Bueno es que eso no lo dijo yo si yo soy el que digo las cosas pues yo tengo que aclarar." Esto debido a lo agotador que es ver este tipo de rumores.



Yo Me Llamo Luis Miguel puntualizó que el ícono de la música pop "siempre está tratando de evitar cualquier polémica y nunca entra a debate en nada de eso". Esta actitud de silencio evita según Roberto, acallar un poco a la prensa.



¿Qué más confesó Yo Me Llamo Luis Miguel?

Por otro lado, Yo Me Llamo Luis Miguel, confesó que antes de participar en el reality no se sabía "ni una estrofa de una canción", demostrando su profundo conocimiento del personaje, sin embargo, agradece su participación debido a que le ayudó a pulir varios aspectos de este.

Puedes leer: Aida Merlano lanza fuerte mensaje a su hija Aida Victoria y a su ex: "Llamado a la madurez"

Para él, Luis Miguel es un ícono no solo en la industria, sino también como persona que "encierra un montón de misticismo de historias de su vida", detalles que le permiten perfeccionar su rol. De hecho, su inmersión es tal que incluso después de salir del personaje, se le queda un poco el acento.

Publicidad

Durante la entrevista Masanti compartió su admiración, calificando al verdadero Luis Miguel como "de otro planeta" y asegurando que "un cantante en vivo es mucho más increíble que en estudio", además reveló que en una concierto en Cali fue lo más cerca que estuvo de él, pero todavía no puede intercambiar palabras con este.

Mira la entrevista completa: Yo Me Llamo Luis Miguel califica a los jurados del reality, ¿tuvo problemas con alguno?