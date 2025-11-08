Aida Merlano lanza fuerte mensaje a su hija Aida Victoria y a su ex: "Llamado a la madurez"

Tras semanas de un intercambio público de acusaciones y detalles íntimos por parte de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la matriarca del clan, Aída Merlano, decidió romper su silencio desde el cantón militar en Atlántico donde se encuentra recluida.

La excongresista, cuyo pasado judicial es ampliamente conocido, optó por pronunciarse públicamente para salvaguardar la tranquilidad y la imagen de su núcleo familiar, y especialmente, la integridad de su nieto.

El detonante de esta intervención fue la separación de la influencer y Tejada, conocida pocas semanas después del nacimiento de Emiliano, ocurrido el 29 de julio.



Aunque inicialmente la ruptura se presentó en buenos términos, la calma se desvaneció rápidamente, dando paso a una espiral de divulgaciones en plataformas digitales.

La hija de Merlano acusó a Tejada de comportamientos agresivos y de ausencia paterna, llegando a compartir conversaciones privadas.

La respuesta de Tejada no se hizo esperar, quien contraatacó acusando a Aida Victoria de no permitirle ver al niño, de tener problemas mentales y hasta de deudas por pautas publicitarias.

Este conflicto, que capturó la atención de miles de usuarios, allegados y otros creadores de contenido, obligó a Aída Merlano a tomar una postura clara y radical.

A través de un extenso comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Aída Merlano dejó claro que su preocupación excede el drama de la ruptura sentimental.

“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado”.

La excongresista enfatizó que el bienestar de su nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, libre del deterioro moral que genera la exposición pública, es su “prioridad”.

Merlano señaló que había preferido mantenerse al margen del escándalo durante días, esperando que la situación se resolviera en privado. No obstante, ante la dimensión que tomó el conflicto y la afectación directa a la imagen familiar, consideró imperativo intervenir.

El mensaje de la excongresista a Aida Victoria y a Juan David Tejada fue un llamado a la responsabilidad y a la madurez.

Aída Merlano les recordó que ambos son adultos que han tomado decisiones y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias de sus actos. En una de las declaraciones más tajantes de su comunicado, sentenció que “Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos”.

Además, ofreció una dura advertencia sobre el legado que están construyendo para su hijo:

“Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”. El menor, aseguró Merlano, merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza.

La excongresista no solo se dirigió a su hija y a Tejada, sino que también hizo un llamado a toda la esfera digital —incluyendo amigos, influencers y usuarios de redes sociales— para que cesen los comentarios ofensivos y detengan la difusión de falsas narrativas que contribuyen a un “espectáculo que destruye reputaciones”.

Finalmente, Aída Merlano se comprometió a garantizar que su nieto crezca en un ambiente de amor y estabilidad, reiterando que la “verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyen paz”.

Afirmó que hará "todo lo posible" por asegurarle al niño el derecho a crecer con la presencia de ambos padres, dignos y conscientes de su rol.

