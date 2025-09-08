'Amparo Grisales' revela sus sentimientos hacia Luz Amparo Álvarez: “Cada una por su lado”

Luz Amparo Álvarez es un fenómeno en el mundo del espectáculo, estuvo en El Klub de La Kalle y fue aclamada como la "mejor imitadora que tiene Colombia y Latinoamérica".

Su habilidad para encarnar a figuras públicas es tan profunda que, en ocasiones, sus imitaciones parecen cobrar vida propia.

Puedes leer: Imitadora Luz Amparo Álvarez vivió delicada situación con la guerrilla; la esperaron



Tal fue el caso durante su entrevista, cuando "Amparo Grisales" irrumpió en la conversación para expresar, con su característico tono, lo que sentía sobre Luz Amparo Álvarez.

La comediante, conocida por su brillante trayectoria como jurado en programas tan famosos como "Yo Me Llamo", perfeccionó el arte de la metamorfosis vocal y gestual, llevando a los oyentes a un viaje hilarante por el universo de sus personajes.

Con el micrófono en mano y la voz inconfundible de la "Diva", la Amparo Grisales de Luz Amparo no tardó en soltar un comentario puyante pero cargado de humor sobre su imitadora.

"¿Qué es lo más difícil de haber trabajado con Luz Amparo Álvarez? A ver, mi amor, con esa flacuchenta, mi amor, igualada, mi amor, que yo sí te digo, pues a toda hora con esos chistecitos sobre mi edad en el Twitter, pero ya ella está como yo también, imagen de Colpensiones, mi amor", bromeó la voz de Grisales, desatando risas en el estudio de El Klub de La Kalle.

Publicidad

Este intercambio, aunque una imitación, resalta la cercanía y al mismo tiempo la distancia que existe entre la figura pública y su representación artística, un juego constante en la carrera de Álvarez.

La imitación de Amparo Grisales por parte de Luz Amparo es, sin duda, una de sus más icónicas y esperadas. El personaje no solo reproduce la voz y el acento, sino que captura la esencia de la "Diva", incluyendo su personalidad fuerte y sus comentarios directos.

Publicidad

La "Amparo Grisales" de Luz Amparo aprovechó el momento para enviar un mensaje a la audiencia, lleno de ironía y consejos de vida, quizás reflejando una faceta de la propia Luz Amparo sobre la originalidad: "yo les voy a decir, sean auténticos, brillen con luz propia para que no tengan que vivir de imitar a los demás".

La conclusión de la "Diva" fue clara y concisa, encapsulando la dinámica entre ambas figuras, la original y la imitada: "esa, mejor dicho, mi amor, ella y yo somos como mis pochecas, cada una por su lado".

Es un reconocimiento, a su manera, del impacto y la autonomía de la imitación de Álvarez, que logra crear una personalidad distinta a la original, aunque basada en ella

Luz Amparo Álvarez, después de un período dedicada a ser empresaria y productora de espectáculos musicales y de humor, regresó a los escenarios, motivada por la "magia espectacular" que para ella significa el contacto con el público.

Su show "Que Dios nos ampare: una terapia de risa", promete más de 80 personajes de la vida nacional, incluyendo figuras de la política y la farándula.

Mira la entrevista completa: