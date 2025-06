Laura Acuña canta en Yo Me Llamo y Amparo Grisales opina sin tapujos, ¿decepcionó?

En uno de los momentos más inesperados de esta temporada de Yo Me Llamo, la presentadora Laura Acuña dejó a más de uno con la boca abierta al subirse al escenario y cantar uno de los temas más emblemáticos del salsero Rey Ruiz.

La sorpresa ocurrió en el capítulo número 115, transmitido por el Canal Caracol, donde los televidentes fueron testigos de una faceta poco conocida de la bumanguesa.

La canción elegida por Laura fue nada más y nada menos que ‘No me acostumbro’, uno de los mayores éxitos del artista cubano. La presentadora tomó el micrófono y, con el acompañamiento musical de la producción, interpretó el tema completo ante la mirada atenta del público, los participantes y, por supuesto, los jurados.

Antes de iniciar su presentación, Laura lanzó una dedicatoria que terminó de emocionar a todos: “Esto es para ti, mi rey. Desde Colombia para ti”, le dijo directamente a Rey Ruiz, quien se encontraba como invitado especial en esa gala.

La reacción de Rey Ruiz en pleno programa

La sorpresa no solo fue para los asistentes, sino también para el propio cantante cubano, quien no ocultó su emoción al ver a Laura interpretando su canción. Desde su silla de invitado, Rey Ruiz sonrió y aplaudió en varios momentos de la presentación.

Al finalizar, el salsero tomó la palabra y expresó: “Qué sorpresa… Estoy muy feliz y agradecido de compartir con todos ustedes, con todo el público colombiano. Yo les agradezco a mis dos compañeros de mesa y a ti (Laura) y a Melina porque me he gozado al 100% este programa. Quiero agradecerles a todos los de la producción por todas las atenciones que he recibido, me voy con el corazón lleno”.

Amparo Grisales fue directa con su opinión sobre el talento de Laura

La que no podía quedarse callada fue Amparo Grisales, reconocida por dar devoluciones sin filtro en cada gala de Yo Me Llamo. La diva de Colombia reaccionó apenas terminó la presentación de Laura y, fiel a su estilo, dejó clara su opinión.

Con un tono de sorpresa pero cargado de emoción, Amparo confesó que se había “erizado” durante la presentación. Además, destacó el carisma y la actitud con la que Laura asumió el reto de cantar en vivo en un programa visto por millones de personas.