Amparo Grisales rompe el silencio sobre su edad y sus palabras dividen opiniones

Una de las personalidades más reconocidas en el mundo del espectáculo colombiano es Amparo Grisales, debido a que se volvió costumbre ver su rostro en el reality ‘Yo me Llamo’, en la cual tiene el rol como jurado en todas las temporadas del programa, además de ser recordada en otras producciones de televisión.

En los últimos días, Amparo Grisales en un fragmento en una entrevista con Pilar Castaño, la celebridad aprovechó para mencionar su opinión sobre la edad. Situación que generó mucho morbo y toda clase de comentarios ante esta situación, debido a que este tema es muy controversial por parte de la celebridad.

“La edad existe en tu cabeza y, como la cabeza para mí es lo que manda en ti, o sea, para mí la mente es lo más poderoso, es una herramienta muy poderosa y con esa herramienta tú puedes moldear, yo creo que muchas cosas de tu vida”, respondió Amparo Grisales con relación al tema de la existencia de la edad.

Sumado a lo anterior, resaltó que se encuentra viendo varios videos de filosofía y le despertaron el interés sobre el tema del estoicismo, debido a que ella lo ve como un tema que enseña a vivir con virtud y razón, pero sobre todo para enfocarse en los temas que no se pueden manejar.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Amparo Grisales ante estas respuestas?

A lo largo de la misma entrevista, Amparo Grisales también mencionó que: “Los que celebran los cumpleaños son los que restan años”, expresó, haciendo referencia a una de las nuevas creencias y los conocimientos que adquirió por seguir dicha línea filosófica.

Este mensaje se volvió viral en redes sociales, en lo que seguidores compartieron su postura sobre este tema; unos están a favor y le resaltan la belleza que tiene, mientras que otros mostraron su inconformidad por estas palabras, dividiendo las opiniones en el fragmento de la entrevista.

“No entiendo cómo ha hecho para conservarse joven y bella a su edad”; “Admirable para los colombianos tener una mujer tan hermosa”; No olvides nunca que eres la mujer más espectacular del universo; “Envejecer es una enfermedad que deteriora el cuerpo; pero que tengas el espíritu joven es otra cosa”, son los comentarios que se pueden evidenciar en la publicación.

