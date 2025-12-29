Niño de seis años estuvo a punto de perder un ojo por culpa de juguete navideño

Un niño de apenas seis años estuvo a punto de perder un ojo luego de recibir un disparo directo con una juguete que usa capsulas de hidrogel mientras jugaba. El menor tuvo que ser trasladado de inmediato a urgencias, donde los médicos confirmaron lesiones oculares severas que hoy mantienen su recuperación en pronóstico reservado.

El caso encendió las alarmas entre profesionales de la salud y autoridades, quienes insisten en que estos artículos no son tan inofensivos como muchos creen.

Puedes leer: Quiénes fueron los involucrados en el enfrentamiento en una terraza tras Navidad



Según se conoció, el menor estaba jugando cuando fue impactado directamente en el ojo por una de estas bolitas. El proyectil, disparado a corta distancia, generó daños considerables que obligaron a una atención médica especializada. El llamado de los médicos fue contundente: el uso de este tipo de juguetes sin protección puede tener consecuencias graves, especialmente en niños.

El caso se suma a otros reportes que han surgido después de las celebraciones de Navidad, época en la que este tipo de juguetes se popularizan como regalos. Aunque muchos de estos productos están dirigidos a menores, se ha observado que también están siendo utilizados por adultos, incluso participando en juegos con niños, sin medidas de seguridad ni supervisión adecuada.

Publicidad

Especialistas advierten que este uso descontrolado aumenta el riesgo de accidentes. En este caso puntual, el niño fue llevado a revisión médica de urgencia y los profesionales confirmaron que el impacto afectó seriamente la zona ocular, dejando secuelas que aún están siendo evaluadas.

Puedes leer: Tres niños quedaron atrapados en su casa tras incendio, ¿culpa de un volador?

Publicidad

Por qué estos juguetes sí representan un riesgo

Aunque suelen venderse como juguetes recreativos, pueden generar lesiones importantes si no se usan correctamente. Los proyectiles, aunque pequeños, salen impulsados con fuerza suficiente para causar daños, sobre todo en zonas sensibles como los ojos y el rostro.

Entre los principales riesgos que han identificado los expertos están las lesiones oculares, que pueden ir desde irritaciones hasta afectaciones más profundas. También se ha advertido sobre el peligro que representan las bolitas secas, ya que pueden ser ingeridas accidentalmente por niños pequeños. Al hidratarse, estas bolitas aumentan de tamaño, lo que puede generar complicaciones serias en el organismo.

A esto se suma el riesgo de golpes en la piel a corta distancia y posibles fallas en dispositivos de mala calidad, especialmente aquellos con baterías recargables que pueden sobrecalentarse. Además, su apariencia realista puede generar confusión en espacios públicos y situaciones de tensión innecesarias.