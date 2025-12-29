Madre y sus dos hijas fueron halladas sin vida en vivienda por posible envenenamiento

En Florencia, Caquetá, se reportó el hallazgo sin vida de una madre y sus dos hijas dentro de una vivienda que también funcionaba como tienda local. Según los primeros reportes, una sustancia tóxica podría estar relacionada con las muertes, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

El hecho ocurrió el 28 de diciembre en el barrio Bolívar, cuando una familiar notó que la tienda permanecía cerrada y no recibía respuesta desde el interior de la casa, algo inusual en el sector.

Puedes leer: Sale a la luz nueva estrategia de Zulma Guzmán por caso de niñas envenenadas, ¿borrar su rastro?



Ante la preocupación, fue alertada la Policía, y al ingresar al inmueble los agentes encontraron a las tres mujeres sin signos vitales, lo que generó una reacción inmediata de las autoridades y la comunidad.



Madre e hijas fallecen en Florencia y autoridades investigan las causas

Las víctimas fueron identificadas como María Ángel y María José Gómez Benavides, de 8 y 12 años, junto con su madre, Alba María Benavides. Según la informes, hasta el momento, las menores y la mujer habrían ingerido una sustancia tóxica, presuntamente cianuro de sodio, que habría sido suministrada en el interior de la vivienda.

Luego de consumir ese químico, las tres personas perdieron la vida, aunque esta es una hipótesis inicial que aún se está verificando.

Puedes ver: Revelan qué se encontró en la habitación donde falleció turista mexicana en Antioquia

Publicidad

La alerta se activó cuando una familiar notó la ausencia de actividad en la tienda del sector, que era atendida por la mujer y sus hijas. Ante la falta de respuesta, la familiar decidió dar aviso a las autoridades cerca de las 5:30 de la tarde, lo que llevó a que las autoridades intervinieran y encontraran a las personas sin vida.

De forma extraoficial, se conoció que Alba María habría estado atravesando una situación emocional complicada tras una reciente separación sentimental. Sin embargo, esta información corresponde a hipótesis iniciales de testigos y aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.

Publicidad

Los procedimientos de levantamiento de los cuerpos y diligencias judiciales quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía Seccional del Caquetá, que adelantan labores para esclarecer de manera completa las circunstancias que rodean lo sucedido. Las autoridades indicaron que el caso sigue bajo investigación y que se ofrecerá información oficial a medida que avancen las indagaciones.

Esta tragedia, generó múltiples expresiones de dolor y solidaridad en Florencia, donde vecinos lamentan la pérdida de las dos menores y su madre, y resaltan la preocupación por el bienestar emocional y social en las familias de la región.

Mientras se esperan resultados de las pruebas forenses y las investigaciones correspondientes, la comunidad sigue afectada por este hecho, que volvió a poner en discusión la importancia de la salud mental y de detectar a tiempo situaciones de riesgo en los hogares.

Mira también: Fallece creador de Call of Duty en accidente de tránsito; quedó grabado