Adolescente de 16 años falleció tras presentar el Icfes; empezó a mostrar síntomas de alarma
La joven, conocida por su dedicación en el colegio, había tenido un día completamente normal antes de la prueba. Nadie imaginaba que horas después estaría luchando contra una condición tan delicada.
-
Escalofriante video: motociclista pierde una pierna tras violento choque con un carro en Caquetá
En las impactantes imágenes se ve el momento exacto en el que el motociclista, quien iba a alta velocidad, se estrella con la parte delantera del carro; voló varios metros.
-
Extraña tragedia en el Ejército deja a dos militares muertos y uno herido
Versiones preliminares apuntan a que todo se desató luego de que un militar atentara contra su vida y desatara la serie de sucesos que están en investigación.
-
Macabro hallazgo: encuentran dentro de una maleta a mujer desaparecida hace una semana
El principal sospechoso es su pareja sentimental que hacía parte del INPEC y habría renunciado días antes.
-
Perrito Wilson fue intercambiado como ofrenda por los niños, aseguran indígenas: "Sabemos cómo fue"
Los indígenas que vivieron la búsqueda de los hermanitos en la selva se pronunciaron sobre el perrito desaparecido y expresaron, según sus creencias, lo que pasó.
-
Revelan estrategia para atraer a Wilson: su comida favorita y una perrita en celo
Aunque con este plan buscan llamar la atención del perro rescatista, hay un factor importante que podría dificultar que funcione.
-
Giro inesperado en caso de niños perdidos en Guaviare: investigan presunto maltrato y abuso sexual
El ICBF adelanta indagaciones mientras en la familia de los niños hay versiones encontradas sobre abusos y falsas denuncias.
-
Niños perdidos en Guaviare habrían sido encontrados por perro del Ejército; las huellas son clave
Al operativo se unió casi un centenar de indígenas que buscan con sus medios y su sabiduría a los niños que consideran hermanos, pues forman parte de la comunidad uitoto.
-
Bebé perdida en el Guaviare está cumpliendo un año: envían conmovedor mensaje
Entre las evidencias se han encontrado varios objetos de bebé como biberones y pañales usados que podrían pertenecer a la pequeña.
-
Dos de los niños perdidos en Guaviare tienen heridas: abuela dice que recibió información
Al parecer la abuela recibió la llamada de un chamán, quien le dijo que el encuentro con los menores se acerca.