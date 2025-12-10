VIDEOS de evacuaciones en medio del temblor de 5.8 en Colombia; de la cama a la calle

La madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025 se convirtió en un escenario de evacuación masiva y espontánea en todo el país, una escena capturada y viralizada a través de videos en redes sociales que revelaron la urgencia del momento.

Un potente sismo de magnitud 5.8 sacudió a Colombia, despertando abruptamente a miles de ciudadanos que, ante la sacudida, se vieron obligados a buscar refugio en la vía pública.

La hora del evento telúrico, las 3:27 a.m., garantizó que las imágenes mostraran a la gente en pijama, despeinados y, en algunos casos, aferrados a sus cobijas para hacer frente al frío matutino.



El fenómeno de este miércoles dejó una marca visual particular: el testimonio gráfico de la prisa y la sorpresa. Debido a que la sacudida ocurrió en plena madrugada, una gran parte de la población se encontraba durmiendo o no se había preparado para iniciar el día.



Las grabaciones publicadas en plataformas digitales documentaron la movilización de personas que salían de sus hogares vistiendo lo mínimo indispensable.

El denominador común de muchos de estos clips fue la indumentaria de emergencia: ciudadanos saliendo en pijama y algunos incluso en pantaloneta, con el cabello revuelto por el sueño interrumpido.

La necesidad de protegerse y buscar un lugar seguro se combinó con el clima frío de la madrugada, lo que llevó a varias personas a evacuar llevando consigo sus cobijas, cubriéndose mientras esperaban en la calle.

Las imágenes, difundidas tras el movimiento telúrico, ilustran cómo este evento levantó a varios ciudadanos de sus camas y los obligó a tomar la calle de inmediato.



Videos del temblor en Colombia del 10 de diciembre en la madrugada

Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB — Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025

Publicidad

Publicidad

Dios mío fue mi imaginación o tembló a las 3 de la mañana 😱😱😱 #Bogota #Temblor pic.twitter.com/fRCUlUnKuI — Julián Andrés (@JuliAndres68) December 10, 2025

Se sintió fuerte #temblor en Bogotá… pic.twitter.com/yurOE9wU8b — Ser Feliz es Gratis (@desagregandonos) December 10, 2025

El movimiento, cuyo epicentro se ubicó en Los Santos, Santander, fue ampliamente percibido en una extensa área que incluyó grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Soacha, así como departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y Bolívar.

El sismo, que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) identificó con una magnitud de 5.8, tuvo la suficiente fuerza para alterar la tranquilidad de miles. Las autoridades y los organismos de socorro realizaron barridos en las zonas cercanas al epicentro para verificar posibles afectaciones.

Afortunadamente, pese a la intensidad con la que se sintió el evento, hasta el momento no se reportaron emergencias o daños significativos en infraestructura o personas.

Publicidad

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) anunció que, tras la verificación con las autoridades departamentales y municipales, no se presentaban novedades, manteniendo el seguimiento activo.

Publicidad

Mira también: Así reaccionó Colombia frente al temblor de la madrugada: gente en pijama y chanclas