Sismo de magnitud 7,8 en Rusia con alerta de tsunami; videos impresionantes

Un potente sismo de magnitud 7,8 sacudió este viernes las costas del Extremo Oriente ruso, frente a Kamchatka, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se localizó a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski y tuvo una profundidad de diez kilómetros.

El temblor se produce apenas días después de otro movimiento fuerte en la misma región, confirmando la actividad sísmica elevada en esta zona. Por precaución, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso por posibles olas peligrosas que podrían afectar las costas cercanas, instando a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones locales.

Hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni víctimas, aunque las autoridades rusas monitorean la situación de cerca. Habitantes de la región informaron haber sentido el temblor con intensidad y algunos evacuaron zonas cercanas al mar por precaución.

Kamchatka es conocida por su actividad volcánica y sísmica, y eventos como este son recordatorios de la fuerza de la naturaleza en el Pacífico Norte. Las autoridades continúan evaluando posibles réplicas y mantienen la alerta activa mientras se recopilan más datos.

Impresionantes imágenes del sismo en Kamchatka comenzaron a circular en redes sociales, mostrando olas agitando la costa y edificaciones temblando bajo la fuerza del movimiento. Videos capturados por habitantes y turistas revelan la magnitud del fenómeno: árboles moviéndose, ventanas vibrando y la alarma de la alerta de tsunami activa en tiempo real.

Las redes se llenaron de comentarios y fotografías que dan cuenta del momento exacto en que la tierra se estremeció, dejando a muchos sorprendidos por la potencia del temblor y la belleza inquietante del paisaje sacudido por la naturaleza.

