Revelan audios de profesor solicitando fotos a alumnas a cambio de aprobar la materia

Un docente de la institución educativa Elvira García y García, ubicada en Chiclayo, fue intervenido por las autoridades tras ser señalado de realizar solicitudes inapropiadas a una estudiante de 12 años, a cambio de aprobarla en su curso. La situación fue denunciada formalmente por la madre de la menor, quien entregó pruebas que permitieron la actuación inmediata de la Policía.

La intervención se realizó en flagrancia por agentes de la Comisaría de Campodónico, luego de que la estudiante presentara una grabación de audio en la que, según las autoridades, se escucha al docente condicionando la calificación académica. El material fue clave para activar el procedimiento y poner el caso en manos del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el profesor fue identificado como Carlos Vásquez, quien se desempeñaba como docente del área de Ciencias Sociales. La menor logró registrar el audio en el que se le planteaban exigencias a cambio de modificar sus notas, lo que encendió las alertas dentro del entorno familiar y escolar.

Tras la denuncia, se coordinó un operativo que se llevó a cabo dentro del centro educativo. La captura se ejecutó en la sala de docentes, minutos antes de que el implicado iniciara su jornada laboral, sin que se presentaran alteraciones en la institución.

Desde la UGEL Chiclayo, el director de Gestión Pedagógica confirmó que se adoptaron medidas administrativas inmediatas contra el trabajador, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa mientras avanzan las diligencias correspondientes.

El docente fue trasladado a la dependencia policial del sector, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. El Ministerio Público adelanta las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades que correspondan, mientras se revisan las pruebas entregadas.