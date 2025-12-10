Ella es la hermosa novia de Mayra Ramírez, jugadora de la Selección; estaban muy cariñosas

La estrella colombiana Mayra Ramírez, cuya explosividad la llevó a ser una figura clave tanto en la Selección Colombia Femenina como en el Chelsea de la Women's Super League, cambió temporalmente los reflectores de Europa por los escenarios de su país.

La jugadora, considerada en su momento como una de las futbolistas más cotizadas del planeta con un contrato de 500.000 euros por temporada, se encuentra actualmente en territorio colombiano mientras adelanta su recuperación tras una cirugía por una lesión en el tendón de la corva.

Se espera que la goleadora pueda reintegrarse a la competencia con el club inglés a principios del año 2026.



Sin embargo, su presencia en Colombia no pasó desapercibida. Mayra, cuya infancia en Sibaté estuvo marcada por retos familiares y económicos que le impidieron disfrutar de momentos de esparcimiento como asistir a grandes conciertos, aprovechó su tiempo libre para darse un gusto en Villavicencio.

La capital del departamento del Meta fue el epicentro de un suceso inesperado y profundamente personal que se convirtió en noticia viral.

El evento elegido para este retorno a las raíces fue el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, parte de su gira ‘El Último Baile’, que ya había recorrido ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín.

Lejos de la presión mediática y deportiva de Londres, Mayra Ramírez protagonizó un romántico momento junto a su actual pareja, haciendo arder las redes sociales.

Videos difundidos en plataformas digitales mostraron a la delantera visiblemente feliz y "acaramelada" junto a su amor en medio de la fiesta. El ambiente musical de Villavicencio fue el escenario ideal para que la pareja compartiera abundante cariño mutuo, que incluyó besos y tiernas interacciones.

El fervor fue tal que ambas se dedicaron varias serenatas mutuamente, entonando fragmentos de las canciones del artista vallenato.

Aunque la futbolista mantiene una estricta reserva sobre su vida íntima, el gesto de compartir este instante en un evento multitudinario resonó con fuerza.



¿Quién es la pareja de Mayra Ramírez de la Selección Colombia?

Todo parece indicar que la acompañante que encendió Villavicencio es Alejandra García, quien tuvo interacciones mutuas y activas con la delantera en redes sociales.

Este momento íntimo y público no solo sorprendió a los miles de asistentes, sino que también destacó la autenticidad que Mayra mantiene con sus afectos, a pesar de su estatus de ídolo deportivo de élite.

Según sus redes sociales, Alejandra es administradora comercial y creadora de contenido. En su cuenta de Instagram reúne a más de 17 mil seguidores.

La trayectoria de Mayra Ramírez, desde sus inicios en Fortaleza CEIF en 2017 y su paso por el DIM, hasta su consolidación en Europa con el Sporting de Huelva y el Levante UD de España antes de llegar a ‘The Blues’, es un testimonio de éxito y superación.

Su visita a Villavicencio se da en medio de una apretada agenda internacional.

Mientras la mente de Mayra está enfocada en la recuperación y la conquista de títulos europeos, su corazón la trajo de vuelta al Llano, a la gente que la vio crecer y que constituye su mayor soporte emocional.

En un mundo donde las figuras deportivas suelen ser celosas de su vida privada, el hecho de que Mayra abriera un espacio tan personal en un evento local y masivo sirvió para acercar a la ídola a la gente que la sigue y admira.

Para el departamento del Meta, la presencia de Mayra se convierte en un símbolo de orgullo regional y un mensaje de esperanza, confirmando que el talento llanero puede triunfar en cualquier rincón del planeta.

