Manuela QM estaría en embarazo de Blessd, ¿se dejó ver con pancita?

Manuela QM decidió hablar claro y sin rodeos sobre el rumor que se tomó las redes: la versión de que estaría esperando un bebé junto a Blessd. La influencer salió al frente y respondió directamente a los comentarios que durante varios días inundaron TikTok, Instagram y páginas de entretenimiento digital, donde muchos usuarios daban por hecho que la creadora de contenido estaba en embarazo.

Todo arrancó con un video que Manuela subió a sus historias. Lo que parecía un simple clip terminó convirtiéndose en gasolina para los seguidores más curiosos. En pocos minutos, comenzaron a aparecer mensajes donde aseguraban ver un “cambio” en su abdomen. Frases como “ya se le nota” o “esa es pancita” empezaron a repetirse, y el tema se volvió conversación principal en perfiles de chismes y farándula.

¿Manuela QM está embaraza?

Cansada de la especulación, Manuela decidió responder en su propio estilo. Lo hizo a través de TikTok, utilizando un audio que es tendencia en la plataforma. No hizo un anuncio dramático ni un video largo. Su respuesta fue directa en la sección de comentarios, donde una seguidora insinuó que el video podría ser antiguo para “despistar” a quienes seguían creyendo que estaba esperando un bebé.

Ahí fue cuando Manuela puso punto final a la conversación: el clip fue grabado el día anterior y su abdomen estaba completamente plano. Con eso dejó claro que no está esperando un bebé y que no tiene nada que esconder.

El regreso oficial de Manuela y Blessd ha sido uno de los más comentados en la farándula digital reciente. Comentarios divididos, críticas y apoyo se han visto por igual en redes sociales, especialmente por cómo se dio la ruptura anterior y el choque de versiones que involucraron a La Suprema.

Blessd también ha salido al paso de las críticas. En distintas intervenciones públicas y transmisiones en vivo, ha defendido a Manuela y ha pedido que se deje de lado la narrativa negativa que los ha perseguido durante meses. Incluso, en uno de esos espacios, llegó a decir que se siente “prácticamente casado por la iglesia” con ella, dejando claro que para él la relación va en serio y que no se trata de algo pasajero.