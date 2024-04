Blessd envía directo mensaje a Mr. Stiven por el pasado de su novia Manuela

Uno de los artistas emergentes con más influencia en el género urbano es el antioqueño Blessd, quien llegó a la escena musical con un estilo original y una propuesta que rescata la jerga popular dentro de sus canciones, representando su natal barrio Antioquia.

Su carrera tuvo un acenso importante, llegando a colaborar con artistas como Maluma, Feid, Myke Towers, entre otros. Sin embargo, el cantante está en el foco de la atención por su vida personal, gracias a una especie de trío amoroso, gracias a su nuevo amor.

Para nadie es un secreto que Blessd tiene una conexión con el mundo del stream y los creadores de contenido, ya que, por un lado, tiene una amistad con Westcol, a quien ha acompañado en varios eventos; y, por otro lado, su exnovia 'La Suprema', es reconocida por ser creadora de contenido. Lo que lo llevó a compartir con personas de ese medio y allí tuvo acercamiento con Mr. Stiven, streamer de videojuegos.

El problema que ha sacudido las redes, tiene que ver con la relación que mantiene Blessd con la exnovia de Mr. Stiven, llamada Manuela y quien crea contenido en sus redes sociales. Aunque eran especulaciones, el cantante compartió una foto en la que le puso fin a los rumores. Tras esto el streamer salió a decir que no le importaba lo que pasaba, pero algo no le gusto del cantante.

¿Qué dijo Mr. Stiven sobre Blessd?

"Meses atrás se venía viendo una polémica referente al tema de Blessd con mi exnovia, les voy a hablar claro ellos vienen saliendo hace muchísimo tiempo, esto no se trata de un mes, esto viene de 2, 3, 4 meses para atrás. A mí este tema me tenía sin cuidado, me daba igual (…) Hasta que llegó un punto en que recibí una amenaza, ese fue el verdadero problema", indicó Mr. Stiven.

Sin embargo, también insinuó que la relación entre Manuela y Blessd habría empezado mientras él aún estaba con ella, lo que sería una infidelidad y es lo que muchos critican de la nueva pareja, además de decir que hay códigos que no se saltan como el de la amistad, un tema controversial: "Me atrevo a decir y estoy casi 100 % seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron, o sea, realmente es así. No la quería soltar, pero la solté. Manuela como tal me engañó con Blessd (…) Me di cuenta después".

La respuesta de 'El Bendito'

El cantante no se quedó callado y respondió contundentemente a las insinuaciones y afirmaciones de Mr. Stiven, indicando que se siente bien con Manuela y que no le interesa su pasado: “Es una pelada buena de corazón, que de verdad me hace feliz. Estoy muy contento con la pelada. No me interesa lo que hizo antes, con quien estuvo antes, porque ella está conmigo y eso es lo que cuenta”.

Todo esto a través de un live en el que además aseguró que Mr. Stiven no le dio a Manuela el lugar que merecía: “Dejen de creerle a un peladito que nada tiene que ver con esto. Ese man ‘Mr. Stiven’ siempre era así, mostrando conversaciones antiguas que nada que ver. Nunca le diste el lugar a ella, porque siempre llegabas con Westcol pegado de él”.

¿Quién es la nueva novia de Blessd?

Se trata de Manuela, una joven que incursionó en redes sociales, donde hace tiktoks y sube videos sobre sus rutinas de ejercicio. Además es emprendedora, tiene una marca de ropa llamada 'Cueme', especializada en jeans levantacola y croptops, elementos que suele usar en su outfit.

Tiene muchos seguidores en sus redes, donde comparte su diario vivir y hace alarde de su físico, siendo una mujer muy bella.

