¿Estaban rezando en familia? Así fue la captura de los señalados por el caso Yulixa Toloza

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la captura en Venezuela de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados por las autoridades como piezas clave dentro del caso de Yulixa Toloza, la mujer hallada sin vida días después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

Según información conocida en las últimas horas, la pareja fue ubicada en el estado Portuguesa, específicamente en Guanare, mientras compartían junto a familiares en un entorno cercano a una iglesia de la zona.

Ese detalle llamó la atención debido a que ambos llevaban varios días siendo buscados por las autoridades colombianas y ya existían alertas internacionales para dar con su paradero.



Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) realizaron el operativo durante la tarde del lunes 18 de mayo. De acuerdo con los reportes preliminares, la pareja estaba acompañada por sus hijos menores de edad y por familiares cercanos cuando fueron interceptados por las autoridades venezolanas.



María Fernanda Delgado aparecía en documentos oficiales como responsable del centro estético Beauty Láser, establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde Yulixa Toloza fue sometida a una lipólisis láser antes de desaparecer. Por su parte, Edinson Torres era señalado como administrador del lugar.

El caso Yulixa tomó un giro internacional

La búsqueda de los implicados se intensificó después de que el vehículo en el que habría sido trasladada Yulixa apareciera en Cúcuta. El automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, se convirtió en una de las principales pistas dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer parte de la ruta que siguió el carro tras salir del sur de Bogotá durante la madrugada. Registros en peajes y seguimientos viales llevaron a las autoridades hasta Norte de Santander, zona cercana a la frontera con Venezuela.

Publicidad

Días después, investigadores colombianos confirmaron que los sospechosos habrían cruzado hacia territorio venezolano. Desde ese momento comenzaron coordinaciones entre autoridades de ambos países para intentar ubicarlos.

La captura ocurrió poco después de que se confirmara oficialmente que el cuerpo hallado en una carretera entre Apulo y Anapoima correspondía a Yulixa Toloza. El caso generó conmoción nacional por las imágenes conocidas de la mujer saliendo en delicado estado de salud del centro estético.

Publicidad

Qué sigue tras las capturas en Venezuela

Tras el procedimiento realizado en Guanare, las autoridades venezolanas notificaron oficialmente a Colombia sobre la detención de la pareja. Ambos permanecen bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales y las coordinaciones entre organismos de investigación.

Las autoridades también continúan verificando el posible nivel de participación de otras personas vinculadas al centro estético Beauty Láser, establecimiento que, según reportes oficiales, no contaba con permisos para realizar procedimientos invasivos.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue recopilando testimonios, videos de seguridad y pruebas técnicas para reconstruir completamente qué ocurrió durante las últimas horas en las que Yulixa Toloza estuvo dentro del lugar antes de desaparecer.