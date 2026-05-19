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Familiar de dueña de estética reveló ubicación del cadáver de Yulixa Toloza

Las autoridades habrían llegado al cuerpo de la estilista gracias a información entregada por uno de los detenidos en Cúcuta.

Tío de la dueña de estética reveló donde estaba el cuerpo de Yulixa Toloza
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Después de varios días de búsqueda, las autoridades de Cundinamarca y Bogotá confirmaron este martes 19 de mayo de 2026 el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza. La mujer había desaparecido el pasado miércoles 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en Venecia.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue localizado alrededor de las 2:30 p.m. en una zona boscosa y baldía a un costado de la carretera en la Vereda El Copial, perteneciente al municipio de Apulo, Cundinamarca. Esto precisamente en el kilómetro 46 de la vía que conecta con Anapoima.

Puedes leer: Así fue como encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza tras fallecer por una cirugía estética

Pese a que falta la información oficial de Medicina Legal mediante pruebas de ADN, el alcalde Carlos Fernando Galán y los investigadores confirmaron la identidad basándose en las prendas de vestir, rasgos físicos y las marcas recientes del procedimiento quirúrgico que presentaba el cadáver.

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Sumado a esto, se conoció que el operativo de recuperación fue liderado por unidades del CTI de la Fiscalía y la Sijín, tras una alerta de los Bomberos de la subestación local, sobre las irregularidades que había en este sector.

Bomberos de Cundinamarca encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza

¿Cómo se conoció la ubicación de Yulixa Toloza?

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Este pasado lunes 18 de mayo, se presentó la captura de dos personas implicadas en este caso, como es el caso de Jesús Heránndez, tío de María Fernanda Martínez junto a Kelvis Sequera Delgado, quien era el vehículo en donde salió Yulixa Toloza del centro estético el 13 de mayo.

Puedes leer: Giro inesperado en caso Yulixa Toloza; revelan llamada desde Venezuela

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Sin embargo, se conoció que fue gracias al testimonio de Hernandez que las autoridades encontraron el cuerpo de Yulixa. Cabe recordar que el Chevrolet Sonic de color azul fue detenido en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. Además confirmaron las autoridades que estos tenían la misión de hacer desaparecer el automotor.

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Actualmente, las autoridades buscan a María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del lugar, además de Edinson Torres administrador del lugar y a Eduardo David Ramos, identificado como el "falso cirujano" que operó a Toloza sin certificaciones profesionales y se conoció que este sería peluquero.

Se sospecha que estos tres implicados habrían huido hacia Venezuela. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la causa exacta de la muerte y judicializar a todos los responsables de esta situación.

Mira también: Yulixa Toloza fue ENCONTRADA MUERTA en vía de Apulo; alcalde Galán confirma identidad

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