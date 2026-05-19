Confirman que el cuerpo hallado en Apulo sí es el de Yulixa Toloza

El caso de Yulixa Toloza dio un giro devastador en las últimas horas. La mujer de 52 años, que llevaba varios días desaparecida después de practicarse un procedimiento estético en el sur de Bogotá, fue encontrada sin vida en una carretera de Apulo, Cundinamarca.

Según las autoridades, las características físicas, las prendas de vestir y las marcas relacionadas con el procedimiento permitirían establecer que el cuerpo corresponde a Yulixa.

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Por ahora, continúan adelantando las verificaciones oficiales y el caso sigue en desarrollo.

La desaparición de Yulixa Toloza había causado conmoción nacional luego de que cámaras de seguridad mostraran el momento en que fue sacada del establecimiento Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la noticia en redes sociales y lamentó profundamente lo ocurrido.

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El mandatario aseguró que se comunicó con Nubia Toloza, madre de la mujer, para expresarle su solidaridad en medio de la tragedia. Además, pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para ubicar a los responsables del caso y afirmó que no se puede permitir que quienes participaron en lo sucedido queden sin responder ante la justicia.

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Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.



Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026

Así fueron los últimos momentos con vida de Yulixa

El cuerpo hallado en Cundinamarca será trasladado a Medicina Legal.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que Yulixa fue sacada del establecimiento en delicado estado de salud. En los videos se observa cómo dos hombres la cargan y la suben a un vehículo particular después del procedimiento estético.

El carro involucrado en el caso apareció posteriormente en Cúcuta, situación que llevó a la captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Ambos serán presentados ante un fiscal por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento o alteración de elementos materiales probatorios, luego de que las autoridades determinaran una posible relación con la desaparición.

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La investigación también involucra a los responsables del centro estético y al supuesto cirujano que habría realizado el procedimiento. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, el establecimiento funcionaba sin los permisos requeridos para realizar este tipo de intervenciones médicas.

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Buscan a propietaria de Beauty Láser tras desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

Las autoridades continúan avanzando en la búsqueda de María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro estético Beauty Láser, lugar donde Yulixa Toloza fue atendida antes de desaparecer.

El establecimiento, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, quedó en el centro de la investigación después de que cámaras de seguridad mostraran a la mujer de 52 años siendo retirada del lugar en delicado estado de salud.

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En medio del caso también habló Yansen García, dueña del edificio donde funcionaba el establecimiento

. Según contó en entrevista con La FM, María Fernanda Delgado llevaba aproximadamente ocho meses viviendo y trabajando en el tercer piso del inmueble y nunca le generó sospechas. “Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente. Cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada”, aseguró.

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Además, afirmó que desde que estalló el caso no volvió a tener contacto con quienes trabajaban en el sitio y que “simplemente desaparecieron”, detalle que ahora hace parte de las líneas de investigación.