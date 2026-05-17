Propietario del carro usado en caso Yulixa Toloza apareció; habló con las autoridades

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza siguen avanzando en Bogotá y en las últimas horas apareció una nueva pieza clave dentro del caso: el hombre que figura como propietario del carro en el que fue trasladada la mujer después de salir del centro estético Beauty Láser M. L.

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Noticias Caracol reveló que el propietario del automóvil se presentó voluntariamente ante las autoridades para entregar su versión sobre lo ocurrido la noche del 13 de mayo, fecha en la que Yulixa desapareció tras practicarse un procedimiento estético en el sur de la capital.



El vehículo tipo sedán de placas UCQ340 se convirtió en uno de los elementos más importantes de toda la investigación, debido a que cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que la mujer fue subida al carro por varias personas.



Según la información conocida hasta ahora, los investigadores interrogaron al hombre para esclarecer cuál era su relación con el vehículo y con las personas vinculadas al establecimiento donde atendieron a Yulixa.

Las autoridades descartan relación directa del propietario

Por ahora, las autoridades descartan que el hombre que figura como propietario tenga relación directa con la desaparición de la mujer o que estuviera conduciendo el automóvil durante la noche en que ocurrieron los hechos.

Sin embargo, su declaración pasó a convertirse en una pieza importante dentro del expediente que busca reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza.

La investigación intenta establecer quiénes utilizaron el vehículo esa noche y cuál fue exactamente el recorrido realizado después de salir del establecimiento Beauty Láser.

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El vacío de cinco horas que sigue siendo un misterio

Uno de los puntos que más atención concentra dentro del caso tiene que ver con el tiempo transcurrido entre el momento en que Yulixa fue subida al carro y la aparición de los primeros registros del vehículo fuera de Bogotá.

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Las autoridades establecieron que la mujer fue trasladada al automóvil hacia las 7:24 de la noche del miércoles 13 de mayo.

Sin embargo, existe un vacío de casi cinco horas donde todavía no se conoce con exactitud qué recorrido hizo el carro dentro de la ciudad.

Ese lapso es considerado clave para entender qué ocurrió después de que salió del establecimiento.

El carro salió de Bogotá en plena madrugada

Dentro de la reconstrucción realizada hasta ahora, los investigadores confirmaron que el vehículo salió de Bogotá por el peaje Los Andes hacia la 1:50 de la madrugada del jueves.

Ese peaje está ubicado al norte de la capital, sobre la Autopista Norte, en la salida hacia municipios como Chía y Cajicá.

Posteriormente, a las 2:14 de la mañana, el mismo automóvil apareció registrado en el peaje El Roble, ubicado entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca.

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Ahora las autoridades continúan revisando cámaras y movimientos relacionados con esa ruta para tratar de ubicar nuevos rastros del caso.

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Mientras avanza la búsqueda de Yulixa, las investigaciones también se concentran en el funcionamiento del establecimiento donde se practicó la lipólisis láser.

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que Beauty Láser no contaba con autorización para realizar procedimientos invasivos.

Además, el caso provocó nuevos cuestionamientos sobre la existencia de centros clandestinos en Bogotá.