Hallan cuerpo de mujer en caño de Funza: identificación y causas del accidente

Una dolorosa noticia se confirmó en las últimas horas en Funza, Cundinamarca. Luego de intensas labores de búsqueda que se extendieron durante toda la noche y parte de la madrugada, organismos de socorro hallaron sin vida a la joven que había caído a un caño mientras se movilizaba en motocicleta por la vía perimetral del municipio.

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El accidente ocurrió durante la noche del 15 de mayo y desde ese momento la situación generó preocupación entre habitantes del sector y familiares de la víctima, quienes permanecieron atentos al operativo que se desarrolló en la zona.



Las autoridades y los equipos de rescate desplegaron un amplio dispositivo para tratar de ubicar a la mujer, mientras que su acompañante logró salir con vida y actualmente recibe atención médica.



El accidente ocurrió en la vía perimetral de Funza

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la emergencia se presentó en un tramo de la vía perimetral de Funza, donde la motocicleta terminó involucrada en un accidente que provocó la caída de la mujer a un caño paralelo a la carretera.



Desde el primer momento, organismos de socorro iniciaron la búsqueda debido a las complicaciones que presentaba el terreno y las condiciones del agua en la zona.

La situación mantuvo en alerta a las autoridades durante toda la noche, mientras familiares y habitantes del sector seguían de cerca cada avance del operativo.

La búsqueda movilizó a diferentes organismos de emergencia de la región.

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En el operativo participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Funza y Mosquera, integrantes de la Defensa Civil y equipos especializados de buzos de rescate provenientes de Sopó.

Precisamente, el apoyo de los buzos fue clave para lograr ubicar a la joven en medio de las difíciles condiciones del lugar donde ocurrió el accidente.

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Además de los organismos de socorro, el operativo contó con presencia de la Policía Nacional, familiares de la víctima y ciudadanos que permanecieron atentos al desarrollo de la emergencia.

Las labores se extendieron durante varias horas debido a la complejidad del terreno y la poca visibilidad que había durante la noche.

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El acompañante sobrevivió y recibe atención médica

Mientras avanzaba la búsqueda, también se confirmó que la persona que acompañaba a la joven logró sobrevivir al accidente.

Según reportaron las autoridades, actualmente se encuentra fuera de peligro y está recibiendo atención médica luego de lo ocurrido en la vía perimetral.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente ni sobre cómo terminó la motocicleta en el canal paralelo a la carretera.

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Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo sucedido durante la noche del 15 de mayo.

#ACTUALIZACIÓN. En las últimas horas desafortunadamente fue hallada sin vida la joven que cayó a un caño en la perimetral de Funza anoche 15MAY. Autoridades locales, organismos de socorro, con el apoyo de buzos especializados de Sopó desplegaron un operativo de búsqueda hasta… https://t.co/vluFl7DKI1 pic.twitter.com/X6N7qgTVaA — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 16, 2026