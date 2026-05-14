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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mhoni Vidente lanza contundente advertencia sobre una nueva PANDEMIA, ¿por el hantavirus?

Mhoni Vidente lanza contundente advertencia sobre una nueva PANDEMIA, ¿por el hantavirus?

La famosa pitonisa comparte revelaciones sobre el hantavirus, fuertes lluvias en México y un cambio histórico para Cuba bajo el mando de Donald Trump este 2026.

Predicciones de Mhoni Vidente sobre el Hantavirus en 2027
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Las cartas han hablado y el panorama que dibuja Mhoni Vidente para los próximos meses es, por decir lo menos, impactante. Durante su más reciente transmisión, la vidente más querida de México ha soltado una serie de revelaciones que ya están dando la vuelta a las redes sociales, abordando temas que van desde la salud global hasta cambios geopolíticos que nadie veía venir.

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Uno de los puntos que más ha generado conversación es la posibilidad de una nueva crisis sanitaria global. Ante la duda constante de sus seguidores sobre si el hantavirus se convertirá en la próxima gran emergencia médica, la pitonisa fue muy clara en su mensaje.

Puedes leer: Mhoni Vidente enciende alarmas con predicción para 2026: “Mucho cuidado”

Según sus visiones, aunque el tema ya está en el aire, no veremos una explosión de casos de forma inmediata durante este año.

Mhoni Vidente explicó que existe un factor determinante para que esta situación no escale en los próximos meses: el Mundial. De acuerdo con su predicción, la información sobre el virus será manejada con cautela o incluso "escondida" para no interferir con el desarrollo de la justa deportiva mundialista.

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Sin embargo, la advertencia real queda establecida para el año 2027, momento en el que ella visualiza que la situación finalmente "explotará" y se convertirá en una pandemia formal.

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Esta revelación ha puesto en alerta a muchos, quienes ya comienzan a tomar nota sobre lo que podría suceder tras el cierre de los grandes eventos de este año.

Predicciones de Mhoni Vidente sobre el clima en México

Pero no todo son noticias sobre salud; el clima en México también está bajo el ojo de la vidente. Mhoni ha adelantado que el territorio mexicano debe prepararse para la llegada de fuertes lluvias.

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Estas precipitaciones no serán eventos aislados, sino que marcarán una pauta importante en el clima nacional para este 2026, lo que invita a la población a estar prevenida ante los cambios bruscos que el destino tiene preparados.

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En el ámbito internacional, las predicciones dieron un giro sorprendente hacia el Caribe. La vidente visualiza un cambio radical para Cuba, asegurando que la isla será finalmente liberada bajo la influencia de Estados Unidos.

En sus propias palabras, la paciencia de figuras políticas como Donald Trump hacia los actuales dirigentes de la isla ha llegado a su fin. La visión de Mhoni es sumamente específica: habla de la presencia de portaaviones poderosos cerca de la isla como una señal de este proceso de liberación.

Lo más asombroso de esta predicción es el estatus final que, según ella, tendrá la nación caribeña. Mhoni Vidente predijo que Cuba dejará de ser una entidad independiente para convertirse, nada más y nada menos, que en el estado número 51 de la nación estadounidense.

Este cambio representaría uno de los movimientos políticos más grandes de la historia moderna, transformando por completo la estructura de América tal como la conocemos.

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