Mhoni Vidente predice contundente e inevitable derrota electoral ¿derecha o izquierda?

Las elecciones en Colombia 2026 ya empiezan a mover conversación, y esta vez el tema tomó otro rumbo tras una nueva predicción de Mhoni Vidente, quien volvió a encender redes con lo que dijo sobre el futuro político del país.Sin rodeos, la astróloga aseguró que uno de los sectores actuales no lograría mantenerse en el poder.

Su mensaje fue directo y rápidamente se volvió tendencia, justo en un momento donde el ambiente político empieza a tomar forma en distintos escenarios. La predicción fue compartida a través de sus redes sociales el 21 de abril de 2025, donde explicó su lectura a partir del tarot.

Según lo que interpretó, el panorama electoral en Colombia podría tener un giro importante frente a lo que se vive actualmente.

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Según Mhoni Vidente, la izquierda perdería en Colombia en 2026

Uno de los puntos más comentados de su intervención fue cuando habló directamente del futuro de la izquierda en el país. De acuerdo con lo que expresó Mhoni Vidente, este sector no lograría continuar en el poder en las próximas elecciones.

Durante su lectura, mencionó que “la carta de la espada” le indicaba un momento complicado, al que describió como una especie de cierre de ciclo. Según su interpretación, esto representaría que no habría continuidad en el periodo presidencial hacia 2030.

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La frase “va a perder” fue la que más llamó la atención, ya que fue dicha de forma directa y sin matices, lo que hizo que rápidamente se viralizara en redes sociales.

Mhoni Vidente predice quién sera el presidente de Colombia /Foto: AFP/ rede sociales

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Estas declaraciones aparecen en un momento donde el debate político en Colombia empieza a tomar fuerza. Aunque las elecciones aún están a distancia, diferentes sectores ya comienzan a posicionarse y a generar conversación.

Por eso, cualquier pronóstico o comentario sobre posibles resultados despierta interés inmediato. En este caso, la intervención de Mhoni Vidente se suma a las múltiples voces que opinan sobre el futuro político del país.

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Reacciones en redes y alcance de sus predicciones

Como suele pasar con sus contenidos, las reacciones no se hicieron esperar. Seguidores de Mhoni Vidente compartieron el video y comentaron su interpretación, mientras otros usuarios cuestionaron este tipo de predicciones.

Lo cierto es que la astróloga mantiene una audiencia amplia que sigue de cerca sus publicaciones. Su contenido suele viralizarse con rapidez, especialmente cuando aborda temas políticos o de interés general.

A lo largo de los años, ha combinado tarot, astrología y lo que describe como visiones para hablar de distintos temas, lo que la ha mantenido en conversación constante en redes sociales.