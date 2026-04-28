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La Kalle  / Noticias  / Nueva explosión en la vía Panamericana genera cierre total a la altura de Mondomo

Nueva explosión en la vía Panamericana genera cierre total a la altura de Mondomo

Explosión en la vía Panamericana, sector Mondomo en Cauca, obliga al cierre total. Autoridades evalúan la situación.

Nuevo carro bomba en vía Panamericana
Nuevo carro bomba en vía Panamericana
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

La tarde de este martes 28 de abril se registró una fuerte explosión en la vía Panamericana, a la altura del sector de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

El hecho provocó el cierre total de este importante corredor vial que conecta el suroccidente del país, generando congestión y preocupación entre quienes transitaban por la zona.

Puedes leer: Atentando en Cauca: la dolorosa historia de la familia que viajaba en la camioneta blanca

Los primeros reportes se conocieron a través de videos grabados por personas que se encontraban cerca del lugar.

En uno de ellos se escucha a un testigo alertando sobre lo ocurrido mientras se observan las llamas consumiendo un vehículo que habría sido detonado. “Acabaron de estallar una bomba aquí… no se metan”, se escucha decir en medio de la escena, que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

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Tras la explosión, varios vehículos quedaron detenidos en ambos sentidos de la vía, mientras las autoridades llegaban al sitio para realizar las primeras verificaciones. La movilidad en este punto estratégico quedó completamente restringida, afectando a transportadores y viajeros que utilizan esta carretera como conexión clave entre diferentes regiones.

Puedes leer: VIDEO: Angustiante momento del atentado en la vía Panamericana en Cajibío, Cauca

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El hecho ocurre en medio de un contexto de tensión en esta zona del país. En los últimos días se han registrado múltiples situaciones que han alterado la tranquilidad en el suroccidente colombiano, lo que ha llevado a un aumento en la presencia de autoridades y a la activación de protocolos de seguridad.

En el lugar, unidades encargadas de la atención de emergencias avanzan en la evaluación de posibles daños en la vía y en los alrededores. También se realizan inspecciones para descartar riesgos adicionales que puedan comprometer la seguridad de quienes transitan por el sector.

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Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial detallado sobre afectaciones específicas, mientras continúan las labores de verificación. Las autoridades han recomendado evitar el paso por esta zona hasta nuevo aviso y estar atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura de la vía.

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