VIDEO: Angustiante momento del atentado en la vía Panamericana en Cajibío, Cauca

Las imágenes grabadas con teléfonos móviles capturaron una realidad que muchos no quisieran vivir. En el sector conocido como El Túnel, en Cajibío, el pánico se apoderó de quienes transitaban por la vía Panamericana en la tarde de un sábado que parecía normal.

Los videos muestran a decenas de personas corriendo lejos de sus vehículos, buscando refugio ante la posibilidad de que ocurriera algo más.

Se observa un bus que recibió el impacto directo de un cilindro con explosivos, además de otros 14 vehículos que resultaron con daños considerables por la onda de choque.



La magnitud de lo ocurrido se hizo evidente al ver el enorme hueco que quedó en medio de la carretera, con una profundidad que alcanzaba los cinco metros.



En los registros visuales se escucha la advertencia de los testigos sobre presuntos artefactos adicionales ocultos en las alcantarillas de la zona.

Esta situación obligó a que todos se desplazaran con mucha cautela por el pavimento, tratando de ponerse a salvo mientras llegaba la ayuda institucional.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió este suceso como uno de los ataques más fuertes contra la población civil que se ha visto en décadas en la región.

Por su parte, la red hospitalaria se vio al límite de su capacidad para atender a los 36 heridos que dejó la detonación.

Publicidad

Mientras tanto, en los videos se ve cómo la gente intentaba ayudar a otros a salir de los carros afectados antes de que el miedo los hiciera alejarse por precaución.

A pesar de lo impactante de las imágenes iniciales, el panorama cambió gracias a un esfuerzo de ingeniería sorprendente.

Publicidad

El Consorcio Nuevo Cauca inició labores inmediatas para recuperar la movilidad en este corredor que es vital para el sur de Colombia.

En un tiempo récord, los trabajadores lograron intervenir el cráter y restablecer el paso vehicular, devolviendo una pequeña sensación de normalidad a los viajeros.

Las fotos actuales muestran la vía nuevamente operativa, conectando territorios y permitiendo que la ayuda humanitaria fluya hacia las zonas afectadas.

Sin embargo, el rastro visual de lo que pasó sigue presente en la memoria de quienes grabaron aquellos momentos de tensión.

Para reforzar la tranquilidad de quienes deben usar esta ruta, se ha anunciado la llegada de 10 nuevos pelotones de soldados a la región.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, mencionó que esta medida busca disminuir el miedo que sienten los ciudadanos al transitar por corredores estratégicos del norte del Cauca y Jamundí.

Publicidad

El reporte oficial indica que los responsables de este hecho serían estructuras que buscan controlar rutas en la zona.

Por ahora, los videos sirven como prueba de la valentía de quienes, en medio de la confusión, trataron de alertar a los demás sobre los peligros en la vía.