Atentando en Cauca: la dolorosa historia de la familia que viajaba en la camioneta blanca

El departamento del Cauca se encuentra sumido en el dolor tras uno de los ataques más trágicos de los últimos años. El pasado sábado 25 de abril de 2026, lo que parecía un viaje rutinario por la Vía Panamericana se transformó en una pesadilla de fuego.

Un cilindro bomba, detonado en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, acabó con la vida de 20 personas y dejó una herida abierta en el corazón de Colombia.

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La detonación no solo destruyó el asfalto, dejando un cráter de 20 metros de diámetro que hoy corta la comunicación entre Popayán y Cali; también destruyó proyectos de vida y hogares enteros. Según los reportes de las autoridades, el atentado fue perpetrado por disidencias de las Farc, quienes activaron el explosivo justo cuando el tráfico civil estaba detenido debido a un retén ilegal previo.

Entre los hierros retorcidos y el polvo, la imagen de una camioneta blanca se ha convertido en el símbolo de esta tragedia. En este vehículo viajaba una familia que, según testigos, regresaba de una jornada de trabajo y estudio. El impacto fue tan devastador que la identificación de los cuerpos ha requerido labores forenses complejas por parte de Medicina Legal.



La familia de la camioneta

Uno de los temas más buscados y comentados en redes sociales es la historia de los ocupantes de los vehículos particulares. Los familiares de las víctimas han permanecido en el lugar de la tragedia, buscando entre los escombros alguna pertenencia que les permita procesar el duelo. "No venían haciendo nada malo, solo querían llegar a casa", relató un allegado a las cámaras de noticias.

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La pérdida de Patricia Mosquera y Jarol Jair Bojorge, funcionarios de la CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca), también ha generado una ola de indignación nacional. Eran profesionales dedicados al cuidado del medio ambiente cuya labor fue segada por la violencia indiscriminada.

Atentando en Cauca

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A día de hoy, el sistema de salud del Cauca y el Valle permanece en alerta máxima. Más de 45 personas resultaron heridas, y según los últimos informes médicos, al menos dos de ellas se encuentran en estado crítico con pronóstico reservado debido a la gravedad de las quemaduras y las lesiones por esquirlas.

El gobierno departamental ha decretado tres días de duelo nacional, mientras que la fuerza pública ha intensificado los operativos en la zona para dar con los responsables de este acto terrorista. La comunidad internacional ha condenado el hecho, exigiendo el respeto a la vida de la población civil que queda atrapada en medio del conflicto armado.