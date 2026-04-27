Así luce actualmente 'Sarita' de Vecinos; ahora es 'bruja' y no vive en Colombia

Paola Díaz es un rostro que el público colombiano lleva grabado en la memoria gracias a su paso por el edificio ‘Fontainebleau’ en la icónica serie 'Vecinos'.

Allí, interpretando a la carismática 'Sarita', compartió set con figuras de la talla de Robinson Díaz y Flora Martínez, además de protagonizar una recordada relación en la ficción con el personaje de ‘Poncho’ María Krauss, encarnado por Christian Tappan.

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Sin embargo, la actriz que muchos conocieron en la pantalla nacional decidió darle un giro radical a su destino hace más de una década y media.



Hace aproximadamente 16 años, impulsada por el traslado laboral de su esposo, Paola empacó maletas y se radicó en México.

Este movimiento no fue solo geográfico, sino el inicio de una construcción familiar sólida, integrando un hogar con hijos de relaciones previas en una dinámica que ella misma describe como una oportunidad increíble para establecerse.

Durante sus primeros dos años en tierras mexicanas, se alejó del foco público para priorizar su vida doméstica y la consolidación de su entorno personal.

Pero el arte nunca la abandonó. Al retomar su carrera en el país azteca, Paola Díaz logró participar en producciones de alto nivel como 'Sr. Ávila' y 'El vestido de la novia'.

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No obstante, su experiencia en la industria la llevó a explorar el otro lado de la moneda: la gestión de talentos. Hoy en día, se destaca como una exitosa representante de actores, una labor que requiere una estrategia aguda para entender las ilusiones y los procesos de audición de sus colegas.

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Su transición a mánager ha sido gratificante, permitiéndole navegar la psiquis del artista y gestionar oportunidades para nuevos talentos desde una perspectiva profesional y empática.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es su profunda conexión con lo espiritual. Lejos de las luces de los estudios de grabación tradicionales, Díaz ha abrazado prácticas ligadas a la energía y la naturaleza.

En sus plataformas digitales, se identifica abiertamente como bruja, astróloga y tarotista. Esta faceta incluye un aprendizaje constante sobre las plantas y los elementos naturales, integrándolos a su rutina diaria como una forma de entender el mundo desde un enfoque energético.

A pesar de su éxito en México, Paola mantiene un lazo inquebrantable con su tierra natal. Visita con frecuencia la ciudad de Cali, donde conserva raíces profundas y afectos personales.

Aunque confiesa que en ocasiones extraña los sets de grabación colombianos, su presente está firmemente anclado en su versatilidad profesional y su desarrollo personal en el exterior.

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La trayectoria actual de la caleña es un equilibrio perfecto entre la industria del entretenimiento y el misticismo.