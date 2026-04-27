Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ASÍ LUCE 'SARITA' DE VECINOS
CANCELAN LICENCIAS DE CONDUCCIÓN
NUEVOS GRADOS EN COLEGIOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así luce actualmente 'Sarita' de Vecinos; ahora es 'bruja' y no vive en Colombia

Así luce actualmente 'Sarita' de Vecinos; ahora es 'bruja' y no vive en Colombia

La actriz que dio vida a la popular ‘Sarita' dejó atrás su vida en Colombia; hoy, no solo triunfa como mánager, sino que ha sorprendido a sus seguidores con su radical cambio.

Así luce actualmente 'Sarita' de Vecinos; ahora es 'bruja' y no vive en Colombia
Así luce actualmente 'Sarita' de Vecinos; ahora es 'bruja' y no vive en Colombia
Foto:
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Paola Díaz es un rostro que el público colombiano lleva grabado en la memoria gracias a su paso por el edificio ‘Fontainebleau’ en la icónica serie 'Vecinos'.

Allí, interpretando a la carismática 'Sarita', compartió set con figuras de la talla de Robinson Díaz y Flora Martínez, además de protagonizar una recordada relación en la ficción con el personaje de ‘Poncho’ María Krauss, encarnado por Christian Tappan.

Puedes leer: Cintia Cossio habla sobre su peso y supuestos problemas de salud; así luce actualmente

Sin embargo, la actriz que muchos conocieron en la pantalla nacional decidió darle un giro radical a su destino hace más de una década y media.

Hace aproximadamente 16 años, impulsada por el traslado laboral de su esposo, Paola empacó maletas y se radicó en México.

Este movimiento no fue solo geográfico, sino el inicio de una construcción familiar sólida, integrando un hogar con hijos de relaciones previas en una dinámica que ella misma describe como una oportunidad increíble para establecerse.

Te puede interesar

  1. Pedro Pascal y su nuevo look en los Premios Óscar 2026
    Pedro Pascal sorprende a todos y estrena nuevo look en los Premios Óscar 2026, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Pedro Pascal sorprende a todos y estrena nuevo look en los Premios Óscar 2026

  2. Cambio de look de Rosa del Desafío Siglo XXI
    Rosa del Desafío Siglo XXI sorprendió con cambio de look que la dejó irreconocible
    Foto: redes sociales, Caracol Tv
    Farándula

    Rosa del Desafío Siglo XXI sorprendió con cambio de look que la dejó irreconocible

Durante sus primeros dos años en tierras mexicanas, se alejó del foco público para priorizar su vida doméstica y la consolidación de su entorno personal.

Pero el arte nunca la abandonó. Al retomar su carrera en el país azteca, Paola Díaz logró participar en producciones de alto nivel como 'Sr. Ávila' y 'El vestido de la novia'.

Publicidad

Puedes leer: Así luce Miley Cyrus como Hannah Montana dos décadas después del estreno

No obstante, su experiencia en la industria la llevó a explorar el otro lado de la moneda: la gestión de talentos. Hoy en día, se destaca como una exitosa representante de actores, una labor que requiere una estrategia aguda para entender las ilusiones y los procesos de audición de sus colegas.

Publicidad

Su transición a mánager ha sido gratificante, permitiéndole navegar la psiquis del artista y gestionar oportunidades para nuevos talentos desde una perspectiva profesional y empática.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es su profunda conexión con lo espiritual. Lejos de las luces de los estudios de grabación tradicionales, Díaz ha abrazado prácticas ligadas a la energía y la naturaleza.

Te puede interesar

  1. Ángela Aguilar deja boquiabiertos a fans tras cambio de look; contundente reacción de Nodal
    Ángela Aguilar deja boquiabiertos a fans tras cambio de look; contundente reacción de Nodal
    Foto: Redes de Ángela Aguilar y Nodal
    Farándula

    Ángela Aguilar deja boquiabiertos a fans tras cambio de look; contundente reacción de Nodal

  2. Karol G, cantautora colombiana
    Karol G se hace un cambio de imagen y sorprende a sus fans
    Foto: redes sociales @karolg
    Farándula

    Karol G sorprende con radical cambio de look que ella misma se hizo; está irreconocible

En sus plataformas digitales, se identifica abiertamente como bruja, astróloga y tarotista. Esta faceta incluye un aprendizaje constante sobre las plantas y los elementos naturales, integrándolos a su rutina diaria como una forma de entender el mundo desde un enfoque energético.

A pesar de su éxito en México, Paola mantiene un lazo inquebrantable con su tierra natal. Visita con frecuencia la ciudad de Cali, donde conserva raíces profundas y afectos personales.

Aunque confiesa que en ocasiones extraña los sets de grabación colombianos, su presente está firmemente anclado en su versatilidad profesional y su desarrollo personal en el exterior.

Publicidad

La trayectoria actual de la caleña es un equilibrio perfecto entre la industria del entretenimiento y el misticismo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Caracol Televisión

Series de televisión