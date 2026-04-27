Cancelarán licencia de conducción a mayores de 65 años que incumplan con este requisito

Si ya soplaste 65 velas o estás cerca de hacerlo, es hora de que pongas los ojos en el tablero, y no precisamente el de tu vehículo. En Colombia, las reglas de juego para seguir al volante han dado un giro importante.

Ya no basta con tener "buena mano" para parquear o conocerse todos los atajos de la ciudad; ahora, el sistema está apretando las tuercas para garantizar que la experiencia en la vía vaya de la mano con una salud de hierro.

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El examen que no admite "copialina" El requisito que tiene a miles de conductores en vilo no es una prueba de conducción extrema, sino un examen médico integral. No se trata de una simple revisión de rutina.



Para renovar la licencia, los mayores de 65 años deben demostrar, con papeles en mano, que están en plenas facultades en tres áreas críticas: salud mental, coordinación motriz y aptitudes físicas.

Este proceso se realiza exclusivamente en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Allí, un equipo de profesionales evalúa si tus reflejos y tu visión están tan afilados como el primer día.

Lo delicado del asunto es que no hay margen de error: si los resultados son negativos, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) bloquea automáticamente la renovación. En palabras sencillas: si no pasas el chequeo, el sistema te baja del carro sin contemplaciones, cancelando tu posibilidad de actualizar el documento.

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¿Cómo saber si la licencia de conducción perdió vigencia?

La vigencia de la licencia ya no es ese periodo largo y cómodo de una década al que muchos estaban acostumbrados. El cronómetro se ajusta drásticamente para los "veteranos" de las vías:

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Conductores entre 60 y 80 años: Si manejas un vehículo particular, tendrás que pasar por el trámite de renovación cada cinco años.

Si manejas un vehículo particular, tendrás que pasar por el trámite de renovación cada cinco años. Mayores de 80 años: Aquí el control es total. La revisión debe ser anual, es decir, cada 12 meses el RUNT esperará tu nuevo certificado médico.

Aquí el control es total. La revisión debe ser anual, es decir, cada 12 meses el RUNT esperará tu nuevo certificado médico. Servicio público: Para quienes manejan buses o taxis y ya pasaron los 60, la regla es estricta: renovación obligatoria cada año.

Un detalle que muchos pasan por alto es que no basta con hacerse el examen; los resultados deben quedar cargados correctamente en la plataforma del RUNT.

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Si el documento no aparece en el sistema, es como si nunca lo hubieras hecho, y podrías enfrentarte a sanciones o a la inmovilidad de tu vehículo.

A este panorama se suma que, a partir de 2026, el sistema nacional se vuelve más exigente con la llegada de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Estos nuevos organismos se encargarán de vigilar que nadie obtenga su licencia por "palanca" o procesos dudosos.

Mientras que antes las escuelas de conducción podían ser juez y parte, ahora la formación y la evaluación irán por caminos separados.

Los CALE serán los encargados de decir la última palabra, bajo la estricta vigilancia de la Superintendencia de Transporte, para asegurar que cada persona que circula por Bogotá, Medellín o Cali realmente tenga las habilidades para no poner en riesgo a los demás.

Así que, si quieres seguir disfrutando de la libertad que da el volante, asegúrate de que tu salud motriz esté al cien por ciento.