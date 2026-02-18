Nueva norma sorprende a conductores: ¿cuándo no será obligatoria la licencia de conducción?

Una nueva disposición legal en Colombia establece que ciertos usuarios no deberán presentar la licencia de conducción cuando manejan algunos vehículos eléctricos personales. Esta medida está contemplada en la Ley 2486 de 2025, norma que regula la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

Tradicionalmente, la licencia de conducción es un documento obligatorio para operar vehículos en vías públicas, ya que certifica que la persona cumple con competencias técnicas y conocimiento de normas de tránsito. Sin embargo, la nueva regulación crea una excepción para ciertos vehículos que no funcionan como automóviles convencionales.

¿Quiénes no deberán presentar licencia de conducción?

De acuerdo con la normativa vigente, no será necesario presentar la licencia de conducción para operar vehículos eléctricos personales que cumplan con ciertos criterios técnicos. Estos vehículos deben pesar menos de 60 kilogramos, tener una potencia igual o menor a 1.000 vatios y alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.



Esto aplica, por ejemplo, para bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas y otros dispositivos de movilidad urbana ligeros.



Las autoridades buscan así distinguir entre vehículos de micromovilidad, diseñados para trayectos cortos en zonas urbanas, y automotores tradicionales que sí requieren licencia, matrícula y demás documentos obligatorios para circular.

¿Cuáles son los límites y requisitos para no presentar licencia de conducción?

La exención de la licencia de conducción aplica sólo para vehículos eléctricos de movilidad personal que cumplan los requisitos técnicos mencionados. Si el vehículo supera los límites de peso, potencia o velocidad establecidos, se considerará un automotor convencional y quien lo opere deberá contar con la licencia vigente y presentarla cuando sea requerido por autoridad de tránsito.

La regulación también contempla condiciones de edad para su uso. Personas mayores de 16 años podrán manejar estos dispositivos sin licencia en vías permitidas. Los menores entre 12 y 16 años podrán usarlos únicamente en ciclorrutas u otras zonas destinadas a bicicletas, con el objetivo de proteger su seguridad en circulación.

¿Qué obligaciones se mantienen y qué sanciones aplican sin licencia de conducción?

Aunque estos vehículos eléctricos personales quedan exentos de presentar la licencia de conducción, la exención no elimina otras responsabilidades al circular. Por ejemplo, si el conductor está bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, puede recibir sanciones e incluso la inmovilización del vehículo si se prueba que pone en riesgo la seguridad vial.

Además, los dispositivos que no cumplan con los parámetros técnicos establecidos pierden la exención y en ese caso, sus conductores deberán cumplir con todos los requisitos habituales del tránsito colombiano, incluyendo licencia, matrícula y seguro obligatorio.

El cambio normativo responde al interés de incentivar alternativas de transporte sostenible en las ciudades, facilitando la adopción de medios de transporte de menor impacto ambiental como bicicletas eléctricas o patinetas.

Al simplificar requisitos administrativos para estos vehículos, las autoridades mencionan que buscan fomentar movilidad limpia y reducir uso de combustibles fósiles en trayectos cortos.

