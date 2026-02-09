Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
KAROL G EN 'LA CASITA'
CAPACITACIÓN JURADOS DE VOTACIÓN 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / La multa que pocos conocen por viajar sin cinturón en la parte trasera del carro

La multa que pocos conocen por viajar sin cinturón en la parte trasera del carro

El uso del cinturón de seguridad en los asientos traseros es obligatorio y no cumplir esta norma puede generar una multa económica.

Multa por no usar cinturón trasero
Multa por no usar cinturón trasero, imagen de referencia
foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

En Colombia, viajar en los asientos traseros sin cinturón de seguridad es una infracción de tránsito sancionable, aunque muchos conductores y pasajeros creen que solo es obligatorio delante. La exigencia legal existe desde hace años y sigue vigente en todo el país.

Además de la sanción económica, no usar el cinturón en los asientos traseros puede influir en procesos legales y de seguros en caso de accidente, ya que las autoridades y aseguradoras evalúan el cumplimiento de las normas de tránsito al determinar responsabilidades y coberturas, por lo que viajar sin este elemento de seguridad puede afectar reclamaciones y generar mayores consecuencias para los ocupantes del vehículo.

Puedes leer: Ministerio de Vivienda lanza dura advertencia sobre el uso de parqueaderos para visitantes

¿Qué dice la ley sobre el uso del cinturón de seguridad atrás?

Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, no usar el cinturón de seguridad corresponde al comparendo C06, que es una infracción de tránsito. Esta regla aplica a los pasajeros y al conductor cuando está obligado a que todos los ocupantes del carro estén con el cinturón puesto.

La obligación de usar cinturones en los asientos traseros se aplica a vehículos fabricados a partir del año 2004, ya que desde entonces todos deben contar con estos dispositivos en los asientos posteriores.

Te puede interesar:

  1. Cambio en el subsidio del diésel en Colombia 2026
    Diésel precio diferenciado, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    ¿Fin del subsidio al diésel? Qué cambia y a qué conductores les tocará pagar más al tanquear

  2. Vehículos exentos de la tecnomecánica en Colombia en 2026
    Imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImagweFX y Colprensa
    Información de servicio

    Alivio para el bolsillo: los vehículos que no tendrán que pagar tecnomecánica en 2026

¿Cuánto vale la multa si no usan el cinturón de seguridad?

La sanción por no usar el cinturón en los asientos traseros puede llegar alrededor de $600.000 pesos colombianos, según información oficial reportada por las autoridades de tránsito.

Esta cantidad puede variar levemente dependiendo de actualizaciones del Código de Tránsito o de la tabla de comparendos vigente, pero se mantiene en valores similares que superan los 600 mil pesos.

Puedes ver: Costosa multa que tendrías que pagar por conducir en Didi y Uber; hay otro castigo

Publicidad

Tabla de sanciones, Movilidad Bogotá
Tabla de sanciones, Movilidad Bogotá
Foto: captura movilidadbogota.gov.co

¿Quién recibe la multa por no usar el cinturón trasero?

La multa normalmente se impone al conductor del vehículo, pues es responsable de la seguridad de todos los ocupantes mientras el carro se moviliza. Sin embargo, en la práctica la autoridad puede determinar quién debe asumir la sanción según la situación específica y la capacidad de cada ocupante para cumplir con la norma.

Lee también:

  1. Multas para conjuntos residenciales por dejar parquear carros de uber
    Multas para conjuntos residenciales por parqueo de carros de apps
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Conjuntos residenciales pagarán más por dejar parquear carros de Uber, Didi y otras apps

  2. Tarifas de parqueaderos en Bogotá 2026
    Tarifas de parqueaderos en Bogotá 2026
    /Foto: IA
    Información de servicio

    ¿Te cobran de más? Este es el tope legal por minuto en parqueaderos de Bogotá

Publicidad

También es importante saber que esta multa se aplica incluso cuando se trata de viajes cortos. Por ello, el uso del cinturón en todos los asientos permite ajustarse a la normativa vigente. Organizaciones internacionales señalan que esta medida reduce de forma considerable el riesgo de muerte y daños físicos en choques o frenadas bruscas.

El uso del cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo permite cumplir con la normativa de tránsito vigente, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta exigencia aplica tanto para el conductor como para los pasajeros, sin importar la ubicación dentro del carro ni la duración del recorrido.

Antes de iniciar un trayecto, es recomendable verificar que todos los ocupantes cuenten con cinturón en buen estado y lo utilicen de forma correcta, de acuerdo con las autoridades de tránsito. Esta práctica contribuye al cumplimiento de la ley y reduce el riesgo de lesiones en caso de un siniestro vial.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colombia

Leyes en Colombia

Movilidad en Bogotá