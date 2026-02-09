La multa que pocos conocen por viajar sin cinturón en la parte trasera del carro

En Colombia, viajar en los asientos traseros sin cinturón de seguridad es una infracción de tránsito sancionable, aunque muchos conductores y pasajeros creen que solo es obligatorio delante. La exigencia legal existe desde hace años y sigue vigente en todo el país.

Además de la sanción económica, no usar el cinturón en los asientos traseros puede influir en procesos legales y de seguros en caso de accidente, ya que las autoridades y aseguradoras evalúan el cumplimiento de las normas de tránsito al determinar responsabilidades y coberturas, por lo que viajar sin este elemento de seguridad puede afectar reclamaciones y generar mayores consecuencias para los ocupantes del vehículo.

¿Qué dice la ley sobre el uso del cinturón de seguridad atrás?

Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, no usar el cinturón de seguridad corresponde al comparendo C06, que es una infracción de tránsito. Esta regla aplica a los pasajeros y al conductor cuando está obligado a que todos los ocupantes del carro estén con el cinturón puesto.



La obligación de usar cinturones en los asientos traseros se aplica a vehículos fabricados a partir del año 2004, ya que desde entonces todos deben contar con estos dispositivos en los asientos posteriores.



¿Cuánto vale la multa si no usan el cinturón de seguridad?

La sanción por no usar el cinturón en los asientos traseros puede llegar alrededor de $600.000 pesos colombianos, según información oficial reportada por las autoridades de tránsito.

Esta cantidad puede variar levemente dependiendo de actualizaciones del Código de Tránsito o de la tabla de comparendos vigente, pero se mantiene en valores similares que superan los 600 mil pesos.

¿Quién recibe la multa por no usar el cinturón trasero?

La multa normalmente se impone al conductor del vehículo, pues es responsable de la seguridad de todos los ocupantes mientras el carro se moviliza. Sin embargo, en la práctica la autoridad puede determinar quién debe asumir la sanción según la situación específica y la capacidad de cada ocupante para cumplir con la norma.

También es importante saber que esta multa se aplica incluso cuando se trata de viajes cortos. Por ello, el uso del cinturón en todos los asientos permite ajustarse a la normativa vigente. Organizaciones internacionales señalan que esta medida reduce de forma considerable el riesgo de muerte y daños físicos en choques o frenadas bruscas.

El uso del cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo permite cumplir con la normativa de tránsito vigente, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta exigencia aplica tanto para el conductor como para los pasajeros, sin importar la ubicación dentro del carro ni la duración del recorrido.

Antes de iniciar un trayecto, es recomendable verificar que todos los ocupantes cuenten con cinturón en buen estado y lo utilicen de forma correcta, de acuerdo con las autoridades de tránsito. Esta práctica contribuye al cumplimiento de la ley y reduce el riesgo de lesiones en caso de un siniestro vial.