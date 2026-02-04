Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Alivio para el bolsillo: los vehículos que no tendrán que pagar tecnomecánica en 2026

Alivio para el bolsillo: los vehículos que no tendrán que pagar tecnomecánica en 2026

En 2026, varios tipos de vehículos estarán exentos de realizar y pagar la revisión tecnomecánica en Colombia, según la normativa vigente sobre antigüedad y tipo de automotor.

Vehículos exentos de la tecnomecánica en Colombia en 2026
Imagen de referencia
Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImagweFX y Colprensa
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

En Colombia, la revisión tecnomecánica es un trámite obligatorio que se realiza para comprobar que los vehículos cumplen con condiciones de seguridad y emisiones antes de circular por las vías públicas.

Sin embargo, en 2026 varios grupos de automotores estarán excluidos de presentarla y pagar por este trámite, debido a cambios en la normatividad sobre periodicidad de la revisión.

La tecnomecánica se realiza en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y evalúa sistemas como frenos, suspensión, dirección, llantas, carrocería, luces y emisiones contaminantes del vehículo. Normalmente, no cumplir este requisito puede generar sanciones y hasta la inmovilización del automotor.

Vehículos que no deberán pagar ni realizar la revisión tecnomecánica durante 2026

A continuación, te contamos cuáles son los vehículos que están exentos de presentar la revisión tecnomecánica, así como las condiciones que deben cumplirse para aplicar a esta exención según la normativa vigente:

Particulares nuevos

Los carros particulares recién matriculados están libres de tecnomecánica en 2026. Esto aplica a automóviles que fueron registrados por primera vez entre 2022 y 2026. Para estos vehículos, la primera revisión no será obligatoria hasta que cumplan cinco años desde su matrícula inicial.

Por ejemplo, un carro matriculado por primera vez en el año 2022 tendrá que realizar su primera tecnomecánica en 2027, no en 2026. Hasta entonces, ni el trámite ni el pago son exigibles este año.

Motocicletas y similares registradas recientemente

Para motocicletas, motocarros y ciclomotores, la exigencia es distinta: la primera revisión tecnomecánica se debe realizar dos años después de su matrícula y luego se renueva anualmente.

Así, las motos también quedarán exentas de tecnomecánica durante 2026 si fueron registradas en 2025 o 2026.

Esto significa que, una motocicleta registrada en enero de 2025 no estaría obligada a presentar la tecnomecánica hasta 2027, años después de su registro inicial.

Servicio público nuevos

Los automotores de servicio público, como taxis, buses o busetas, también tienen una norma particular. En estos casos la primera tecnomecánica se exige dos años después del registro inicial.

Por lo tanto, unidades nuevas de este tipo que aún no cumplen ese periodo legal estarán libres de pagar la tecnomecánica en 2026.

Placas extranjeras temporales

Los vehículos que ingresan al país con placas extranjeras y permanencia temporal de hasta tres meses no están obligados a presentar tecnomecánica ni prueba de emisiones mientras dure ese permiso. Esta excepción también se mantiene durante 2026.

Vehiculos antiguos o clásicos

Los autos catalogados oficialmente como antiguos o clásicos están excluidos de la tecnomecánica, siempre que cuenten con el registro correspondiente que certifique esa condición ante las autoridades competentes.

Valor de la revisión tecnomecánica en Colombia en 2026

Para 2026, el costo de la revisión tecnomecánica en Colombia registró un incremento aproximado de entre el 5,4 % y el 6,3 %, con valores que varían según el tipo de vehículo.

En el caso de las motos, las tarifas oscilan entre $217.781 y $247.490; para los vehículos livianos particulares, los precios van desde $317.428 hasta $368.853; mientras que los vehículos pesados, tanto públicos como particulares, deben pagar entre $476.201 y $562.800.

Estas tarifas son estimadas y pueden presentar ligeras variaciones dependiendo del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y de la antigüedad del vehículo. Para los vehículos eléctricos, el valor de la tecnomecánica se ubica aproximadamente entre $239.701 y $276.508.

