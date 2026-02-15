Publicidad

Países que no les piden visa a colombianos en 2026: lista actualizada

Los colombianos pueden viajar a más de 90 países sin necesidad de visa, en la mayoría de los casos con su pasaporte y, en otros, incluso solo con la cédula.

Países que no les piden visa a colombianos
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

Uno de los sueños para muchas personas es viajar y más si es al exterior, esto con el fin de conocer nuevas culturas, tradiciones y formas de vida. Sin embargo, uno de los requerimientos para esto es la documentación, dado que en el caso de la visa es un trámite demorado e incierto.

Cabe destacar que el proceso para obtener este documento suele convertirse en un problema, debido a los requisitos que se exigen y además reunir la documentación resulta ser desgastante. Ante esto, se conoció que gracias a varios acuerdos bilaterales los colombianos pueden ingresar a varios países con el pasaporte.

Puedes leer: Estados Unidos frena visas y deja en vilo a miles de viajeros, ¿se complica el Mundial?

Al punto que existen varios países de Europa, Asia y Suramérica que solo se necesita presentar otro tipo de documentos, cómo es el caso de la cédula de ciudadanía. Situación que facilita el ingreso a otro tipo de tierras para los colombianos.

Países que no necesitan visa para entrar

Varios territorios de Europa no le exigen a los colombianos documentos a excepción del pasaporte vigente, los cuales son:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Suiza

Albania

Andorra

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Irlanda

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Rumania

San Marino

Serbia

Ucrania

Países de Asia, Medio Oriente y Oceanía

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Israel

Kazajistán

Maldivas

Mongolia

Omán

Palestina

Qatar

Singapur

Tailandia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Georgia

Rusia (Federación)

Indonesia

Samoa

En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Sin embargo, hay otros territorios en los cuales sí es importante tener que si llegan a exigir pasaporte para su ingreso. Pese a esto, las entidades oficiales indican que la información relacionada con las visas para los colombianos puede cambiar en cualquier momento, debido a las decisiones migratorias del país.

Puedes leer: Precio del pasaporte tendrá un cambio significativo en 2026; viajeros en alerta

Antigua y Barbuda

Anguila

Bahamas

Barbados

Belice

Cuba

Dominica

El Salvador

Guatemala

Guyana

Guyana Francesa

Honduras

Jamaica

México

Panamá

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Finalmente, recordemos que para sacar la visa en Colombia toca entrar al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, seleccione el tipo de visa, diligencie el formulario virtual, cargue documentos (pasaporte, foto, soportes) y pague el estudio. Si es aprobada, realice el pago de expedición en 10 días y solicite la cédula de extranjería en Migración Colombia. Donde también los costos pueden variar según el tipo de visa y de país de destino.

Así mismo, si es la primera vez que la persona va a sacar la visa es importante llenar el formulario DS-160 (para EE. UU.), subir una foto reciente, programar una cita y pagar las tasas, y reunir documentos que demuestren tus lazos económicos y sociales (trabajo, estudios, propiedades, familia) para probar que regresarás a tu país, además de la entrevista consular, donde debes ser honesto y mostrar el propósito legítimo de tu viaje. Posteriormente, la entrevista donde el consul hará las preguntas para verificar las intenciones.

