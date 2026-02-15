Países que no les piden visa a colombianos en 2026: lista actualizada

Uno de los sueños para muchas personas es viajar y más si es al exterior, esto con el fin de conocer nuevas culturas, tradiciones y formas de vida. Sin embargo, uno de los requerimientos para esto es la documentación, dado que en el caso de la visa es un trámite demorado e incierto.
Cabe destacar que el proceso para obtener este documento suele convertirse en un problema, debido a los requisitos que se exigen y además reunir la documentación resulta ser desgastante. Ante esto, se conoció que gracias a varios acuerdos bilaterales los colombianos pueden ingresar a varios países con el pasaporte.
Al punto que existen varios países de Europa, Asia y Suramérica que solo se necesita presentar otro tipo de documentos, cómo es el caso de la cédula de ciudadanía. Situación que facilita el ingreso a otro tipo de tierras para los colombianos.
Países que no necesitan visa para entrar
Varios territorios de Europa no le exigen a los colombianos documentos a excepción del pasaporte vigente, los cuales son:
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Suecia
Suiza
Albania
Andorra
Bielorrusia
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Irlanda
Kosovo
Macedonia del Norte
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Rumania
San Marino
Serbia
Ucrania
Países de Asia, Medio Oriente y Oceanía
Corea del Sur
Filipinas
Hong Kong
Israel
Kazajistán
Maldivas
Mongolia
Omán
Palestina
Qatar
Singapur
Tailandia
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Georgia
Rusia (Federación)
Indonesia
Samoa
En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Sin embargo, hay otros territorios en los cuales sí es importante tener que si llegan a exigir pasaporte para su ingreso. Pese a esto, las entidades oficiales indican que la información relacionada con las visas para los colombianos puede cambiar en cualquier momento, debido a las decisiones migratorias del país.
Antigua y Barbuda
Anguila
Bahamas
Barbados
Belice
Cuba
Dominica
El Salvador
Guatemala
Guyana
Guyana Francesa
Honduras
Jamaica
México
Panamá
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela
Finalmente, recordemos que para sacar la visa en Colombia toca entrar al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, seleccione el tipo de visa, diligencie el formulario virtual, cargue documentos (pasaporte, foto, soportes) y pague el estudio. Si es aprobada, realice el pago de expedición en 10 días y solicite la cédula de extranjería en Migración Colombia. Donde también los costos pueden variar según el tipo de visa y de país de destino.
Así mismo, si es la primera vez que la persona va a sacar la visa es importante llenar el formulario DS-160 (para EE. UU.), subir una foto reciente, programar una cita y pagar las tasas, y reunir documentos que demuestren tus lazos económicos y sociales (trabajo, estudios, propiedades, familia) para probar que regresarás a tu país, además de la entrevista consular, donde debes ser honesto y mostrar el propósito legítimo de tu viaje. Posteriormente, la entrevista donde el consul hará las preguntas para verificar las intenciones.