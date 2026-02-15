Países que no les piden visa a colombianos en 2026: lista actualizada

Uno de los sueños para muchas personas es viajar y más si es al exterior, esto con el fin de conocer nuevas culturas, tradiciones y formas de vida. Sin embargo, uno de los requerimientos para esto es la documentación, dado que en el caso de la visa es un trámite demorado e incierto.

Cabe destacar que el proceso para obtener este documento suele convertirse en un problema, debido a los requisitos que se exigen y además reunir la documentación resulta ser desgastante. Ante esto, se conoció que gracias a varios acuerdos bilaterales los colombianos pueden ingresar a varios países con el pasaporte.

Puedes leer: Estados Unidos frena visas y deja en vilo a miles de viajeros, ¿se complica el Mundial?



Al punto que existen varios países de Europa, Asia y Suramérica que solo se necesita presentar otro tipo de documentos, cómo es el caso de la cédula de ciudadanía. Situación que facilita el ingreso a otro tipo de tierras para los colombianos.



Países que no necesitan visa para entrar

Varios territorios de Europa no le exigen a los colombianos documentos a excepción del pasaporte vigente, los cuales son:

Alemania

Austria

Publicidad

Bélgica

Bulgaria

Publicidad

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Publicidad

Finlandia

Francia

Publicidad

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Publicidad

Lituania

Luxemburgo

Publicidad

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Publicidad

Rumanía

Suecia

Publicidad

Suiza

Albania

Andorra

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Publicidad

Chipre

Croacia

Publicidad

Irlanda

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Publicidad

Rumania

San Marino

Publicidad

Serbia

Ucrania



Países de Asia, Medio Oriente y Oceanía

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Israel

Kazajistán

Publicidad

Maldivas

Mongolia

Publicidad

Omán

Palestina

Qatar

Singapur

Tailandia

Turquía

Publicidad

Emiratos Árabes Unidos

Georgia

Publicidad

Rusia (Federación)

Indonesia

Samoa

En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:

Argentina

Bolivia

Publicidad

Brasil

Chile

Publicidad

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Sin embargo, hay otros territorios en los cuales sí es importante tener que si llegan a exigir pasaporte para su ingreso. Pese a esto, las entidades oficiales indican que la información relacionada con las visas para los colombianos puede cambiar en cualquier momento, debido a las decisiones migratorias del país.

Puedes leer: Precio del pasaporte tendrá un cambio significativo en 2026; viajeros en alerta

Publicidad

Antigua y Barbuda

Anguila

Publicidad

Bahamas

Barbados

Belice

Cuba

Dominica

El Salvador

Publicidad

Guatemala

Guyana

Publicidad

Guyana Francesa

Honduras

Jamaica

México

Panamá

República Dominicana

Publicidad

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Publicidad

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Finalmente, recordemos que para sacar la visa en Colombia toca entrar al portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, seleccione el tipo de visa, diligencie el formulario virtual, cargue documentos (pasaporte, foto, soportes) y pague el estudio. Si es aprobada, realice el pago de expedición en 10 días y solicite la cédula de extranjería en Migración Colombia. Donde también los costos pueden variar según el tipo de visa y de país de destino.

Así mismo, si es la primera vez que la persona va a sacar la visa es importante llenar el formulario DS-160 (para EE. UU.), subir una foto reciente, programar una cita y pagar las tasas, y reunir documentos que demuestren tus lazos económicos y sociales (trabajo, estudios, propiedades, familia) para probar que regresarás a tu país, además de la entrevista consular, donde debes ser honesto y mostrar el propósito legítimo de tu viaje. Posteriormente, la entrevista donde el consul hará las preguntas para verificar las intenciones.