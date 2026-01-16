Estados Unidos frena visas y deja en vilo a miles de viajeros, ¿se complica el Mundial?

La administración del presidente Donald Trump anunció una medida que suspende el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, lo que tiene implicaciones directas para quienes planeaban solicitar una visa para residir de forma permanente en Estados Unidos.

La decisión entrará en vigencia el 21 de enero de 2026 y permanecerá en efecto hasta que el Departamento de Estado concluya una revisión completa de sus políticas de admisión.

El anuncio sobre la suspensión en el procesamiento de visas en Estados Unidos genera inquietud justo cuando el país se prepara para ser una de las sedes del Mundial 2026, un evento que se llevará a cabo entre el 11 junio y 19 de julio de 2026



Evento que moviliza a millones de viajeros entre turistas, hinchas, trabajadores temporales, periodistas y personal logístico.

Aunque la medida no se presenta como una decisión ligada directamente al torneo, el momento en el que entra en vigor despierta preocupación por posibles retrasos en trámites clave para quienes planean asistir a partidos o participar en actividades relacionadas con el evento deportivo.

La afectación no solo recae en aficionados que desean viajar para apoyar a sus selecciones, sino también en personas vinculadas a la industria del deporte, el entretenimiento y el turismo, sectores que tradicionalmente incrementan su demanda de visas antes de un Mundial.

Suspensión que podría provocar reprogramaciones y pérdida de oportunidades para quienes dependen de tiempos estrictos de ingreso al país, aumentando la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta migratoria de Estados Unidos.

¿Qué visas y solicitudes de ingreso a Estados Unidos se ven afectadas?

La medida alcanza exclusivamente a los visados de inmigrante, es decir, aquellos que permiten a una persona mudarse a Estados Unidos con la intención de residir de forma permanente, por razones familiares, laborales u otras situaciones similares.

El trámite de estas visas quedará suspendido, lo que significa que nuevas solicitudes no serán procesadas ni emitidas.

Es importante aclarar que la suspensión no afecta las visas de no inmigrante, como las de turismo (B1/B2), estudios (F) o trabajo temporal (H), por lo que quienes buscan entrar al país por estas razones podrán seguir con sus trámites habituales.

Además, quienes ya tengan visas aprobadas y emitidas no verán sus derechos revocados, siempre que su documento sea válido y no esté próximo a expirar.

¿Qué países están incluidos en la lista de suspensión de visas?

La lista completa abarca 75 naciones de todos los continentes, con una presencia notable en regiones de América, África, Asia, Europa y Oceanía.

Entre los países afectados están algunos de gran población y tradicional vínculo migratorio con Estados Unidos, tales como Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití, Guatemala y Nigeria.

Otros países incluidos en la lista provienen de África, como Argelia, Marruecos, Etiopía, Senegal; Asia, como Bangladesh, Irán, Irak, Pakistán, Siria; Europa, como Albania, Bielorrusia, Rusia; entre muchos más.

La administración estadounidense indicó que la suspensión no se aplicará a personas que tengan doble nacionalidad y presenten una visa utilizando el pasaporte de un país no afectado por esta medida.

Esto quiere decir que si alguien con doble ciudadanía solicita la visa con el documento de un país fuera de la lista, no enfrentará la pausa en el procesamiento.

Además, aunque la emisión de nuevas visas de inmigrante será pausada, las citas para entrevistas consulares seguirán programándose y quienes ya tengan su espacio podrán presentarse, aunque no se emitirá el documento mientras la suspensión esté activa.

La medida forma parte de una política migratoria más rígida impulsada por la administración Trump, enfocada en limitar el ingreso de personas que las autoridades consideran que podrían llegar a depender de ayudas públicas o que representen exigencias adicionales para el sistema estadounidense.

Esta postura ha sido promovida en declaraciones oficiales como parte de un fortalecimiento de los criterios de admisión y evaluación de solicitudes.

Trump administration suspends immigrant visa processing for dozens of countries (reports vary from 75 nations), escalating immigration crackdown. pic.twitter.com/oRlHZpEw6I — Kingsley Chukwuka (@profilopolitics) January 15, 2026

Varias organizaciones internacionales y expertos en migración advierten que esta suspensión puede generar retrazos importantes en planes de residencia, separación de familias y complicaciones para quienes ya tenían procesos en marcha.

Dado que no hay una fecha definida para el fin de esta medida, la incertidumbre persiste entre solicitantes y sus familias.

Para quienes ya tienen un trámite iniciado, se recomienda consultar los canales oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos o las embajadas correspondientes para mantener el seguimiento del estado de su caso y explorar alternativas disponibles.

