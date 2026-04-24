¿Qué es la VISA Dorada de Trump? Paga un millón de dólares y ofrece residencia

El sueño americano siempre ha tenido un precio, pero el gobierno de Donald Trump ha decidido ponerle una etiqueta de lujo bastante clara: un millón de dólares.

Se trata de la nueva "tarjeta dorada Trump", una iniciativa que promete saltarse las largas esperas migratorias tradicionales para quienes tengan una billetera lo suficientemente profunda.

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Sin embargo, a pesar de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró en su momento que había miles de interesados, la realidad es que este "club VIP" es actualmente el más exclusivo del planeta, con un solo integrante aprobado oficialmente.



La propuesta no es apta para ahorros modestos. Para entrar en el proceso de selección, los interesados deben elegir entre tres niveles de "suscripción" migratoria.

La modalidad individual básica exige un pago de un millón de dólares. Si se trata de una empresa que busca trasladar o retener talento extranjero, el costo sube automáticamente a los dos millones de dólares.

Pero para quienes realmente quieren el trato de alfombra roja, existe la "Platinum Card", una versión premium valorada en cinco millones de dólares que incluye beneficios adicionales sobre el modelo estándar.

El proceso de aplicación es, en sí mismo, un filtro de riqueza. Antes de siquiera soñar con la aprobación, el solicitante debe desembolsar una tarifa administrativa no reembolsable de 15,000 dólares.

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Según el sitio web oficial trumpcard.gov, este dinero abre la puerta a una residencia legal en "tiempo récord", siempre y cuando se supere lo que Lutnick describe como el proceso de verificación de antecedentes más riguroso en la historia del gobierno estadounidense.

A pesar de que el programa se lanzó con bombos y platillos a finales de 2025, el éxito masivo parece estar en pausa.

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Howard Lutnick reveló ante un subcomité de la Cámara de Representantes que, aunque hay cientos de personas en lista de espera que ya pagaron sus cuotas iniciales, solo una solicitud ha cruzado la meta final.

La identidad de este afortunado millonario se mantiene bajo estricto secreto, convirtiéndose en el único "rostro" (aunque anónimo) de este ambicioso proyecto.

La "tarjeta dorada" se presenta como una vía directa hacia la ciudadanía, contrastando fuertemente con las visas tradicionales como la EB-1 o EB-2, destinadas a personas con habilidades extraordinarias en ciencias o artes.

Mientras que un inmigrante promedio puede esperar más de tres años para obtener su residencia permanente, este nuevo sistema permite que el alto poder adquisitivo funcione como un motor de velocidad.

El gobierno sostiene que estos fondos se destinarán a la "mejora" de los Estados Unidos y a reducir el déficit nacional.

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No obstante, el camino no está libre de obstáculos legales. Ya existe una demanda federal que cuestiona la legalidad del programa, argumentando que convierte el sistema migratorio en un mecanismo de recaudación de fondos que prioriza a los oligarcas y privilegiados sobre el mérito profesional.

A esto se suma que el programa no exige que el millón de dólares provenga estrictamente del trabajo del solicitante; se permiten fondos de familiares, préstamos e incluso criptomonedas para cubrir las tasas.

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Por ahora, la Visa Dorada sigue siendo una promesa de rapidez para muchos y una realidad para solo uno.

Con cientos de personas aún en la fila y bajo la lupa de una investigación "extremadamente rigurosa", el portal oficial sigue invitando a los millonarios del mundo a buscar "oportunidades únicas" en suelo estadounidense.