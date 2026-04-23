Estos son los tres países que dan VISA de trabajo a colombianos de manera fácil

El panorama laboral en Colombia se ha puesto bastante apretado y los puestos disponibles a veces parecen pedir que sepas hasta magia por un sueldo que no termina de convencer.

Esta situación ha impulsado a que muchísima gente decida mirar hacia el horizonte y buscar una estabilidad real fuera de nuestras fronteras.

No es solo un impulso; los datos lo confirman: la vinculación de trabajadores de nuestro país con empresas del extranjero subió un impresionante 55%, lo que nos pone como los segundos en toda Latinoamérica en este rubro.



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Si tienes ganas de un cambio de aires, hay tres países que han decidido abrir sus puertas con visas diseñadas para que trabajes legalmente y sin tanto enredo.

España:

Si lo tuyo es el trabajo remoto, España tiene una propuesta que es difícil de ignorar. Desde el 2023, el gobierno de este país lanzó una visa especial pensada precisamente para quienes operan desde su computadora.

Este permiso te da la residencia legal por un año completo. Es una opción súper popular porque muchos colombianos ya venían viajando allí para hacer posgrados, pero ahora el enfoque es netamente laboral.

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Para que te den el visto bueno, necesitas demostrar que tienes una relación laboral estable con una empresa que no sea española. Pero ojo, hay una cifra clave que debes tener en cuenta: tus ingresos mensuales deben ser de al menos 2.520 euros, lo que al cambio actual son unos 10'632.500 pesos colombianos.

Además, es obligatorio contar con un seguro médico privado para que estés cubierto ante cualquier eventualidad mientras disfrutas de la cultura española.

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Emiratos Árabes Unidos:

Si siempre has tenido curiosidad por cómo se mueven los negocios a gran escala en el Medio Oriente, el "Programa de Trabajo Virtual" de Dubái es tu entrada triunfal. Este programa te permite vivir y operar en los Emiratos Árabes Unidos mientras sigues trabajando para compañías de otros países.

Es una oportunidad de oro para sumergirse en una cultura totalmente diferente con una estancia legal de hasta un año.

Los requisitos son claros y directos. Lo primero es que tu pasaporte debe estar vigente durante todo el tiempo que pienses quedarte. En cuanto a la parte económica, te piden demostrar un salario mínimo de 3.500 dólares, que son aproximadamente 12'644.695 pesos colombianos.

Al igual que en otros destinos, tener un seguro médico con cobertura nacional es un requisito que no te puedes saltar para que tu solicitud sea exitosa.

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Alemania:

Alemania ha diseñado una ruta específica para los trabajadores independientes bajo el nombre de visa "Freiberufler". Si te mueves en los sectores de la tecnología, la consultoría o en áreas creativas, este país te está llamando.

Lo interesante de este permiso es su flexibilidad: inicialmente te lo dan por tres meses, pero si cumples con lo que piden y demuestras que tu trabajo funciona, puedes extenderlo hasta por tres años.



¿Qué necesitas para aplicar avisas de trabajo?

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Primero, demostrar que tus ingresos anuales superan los 9.000 euros, que son unos 38'277.000 de pesos colombianos. También te van a pedir evidencias sólidas de que estás trabajando con empresas internacionales y, como es norma en estos trámites, un seguro de salud que te respalde en territorio alemán.

Esta alternativa no es exclusiva para nosotros, pero Colombia es uno de los países que más provecho le está sacando a estas condiciones especiales de estadía para profesionales.