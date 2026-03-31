Nuevo pasaporte entra en vigor en abril; tramite para Semana Santa, ¿tienes que cambiarlo?

La espera terminó para los viajeros frecuentes y para quienes apenas están planeando su primera aventura fuera del país.

Desde este 1 de abril de 2026, Colombia estrena un sistema de pasaportes que promete poner al documento nacional en la cima de la tecnología de viajes.

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Olvida los trámites aburridos; el nuevo pasaporte llega con una renovación interna que mezcla alianzas internacionales y un diseño que es puro orgullo nacional.



¿Qué tiene de nuevo este pasaporte?

Si pensabas que el pasaporte era solo una libreta con sellos, prepárate para sorprenderte. El nuevo modelo no solo es una cara bonita con paisajes y biodiversidad colombiana; es una fortaleza de seguridad.

Incorpora una fotografía fantasma, tintas metálicas que brillan bajo ciertos ángulos, microtextos casi imperceptibles y un microchip de última generación donde tu información personal viaja encriptada y segura.

Básicamente, es como pasar de un teléfono análogo a un smartphone de alta gama en lo que a documentos de viaje se refiere.

El equipo detrás de la libreta Este cambio no es solo estético. El Gobierno nacional decidió darle un giro a la producción, dejando atrás casi dos décadas de manejo por una sola empresa privada para abrir paso a una alianza estratégica de alto nivel.

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En este nuevo esquema participan la Imprenta Nacional de Colombia, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprimerie Nationale de Francia,.

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La logística es curiosa: inicialmente, las libretas se fabrican en el Viejo Continente (Europa) y luego llegan a Colombia para la personalización, custodia y entrega final.

Lo mejor de todo es que el plan es que, para el año 2036, la Imprenta Nacional sea capaz de hacer todo el proceso solita, logrando una autonomía tecnológica total.

¿Es obligación renovar el pasaporte?

Aquí es donde muchos se confunden, pero la respuesta es relajada: no tienes que salir corriendo a cambiarlo si tu pasaporte actual todavía tiene vida.

Los documentos que tienes hoy en tu cajón siguen siendo totalmente válidos hasta que llegue su fecha de vencimiento.

Solo debes tramitar el nuevo si se te venció, si lo perdiste, si se te dañó (el famoso "deterioro") o si ya te quedaste sin páginas para tanto sello de migración.

Eso sí, si le quedan menos de seis meses de vigencia, ahí sí es buena idea ir pensando en la cita.

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Precios y el famoso trámite Si te preocupa el bolsillo, respira tranquilo. Los costos no han sufrido un salto drástico; solo se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Actualmente, el pasaporte ordinario cuesta unos 190.000 pesos, mientras que el ejecutivo ronda los 323.000 pesos (incluyendo el impuesto de timbre). En Bogotá, el valor base puede ser de 111.000 pesos.

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El proceso para pedirlo sigue siendo el mismo de siempre: entras a la web de la Cancillería, llenas tus datos y agendan tu cita en la sede que más te convenga.

No hay cambios en los tiempos de entrega, así que la experiencia para ti como usuario será igual de fluida.

Bonus de Semana Santa Para los que dejan todo para el último minuto, hay una excelente noticia por el lanzamiento y la temporada de viajes.

Entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, habrá jornadas especiales sin cita previa en horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Además, durante los sábados de abril, las sedes Norte y Centro en Bogotá abrirán sus puertas de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Solo recuerda que el Jueves y Viernes Santo todo el mundo descansa y no habrá atención.

Colombia mantiene acuerdos para entrar sin visa a 84 países, y este nuevo estándar de seguridad es la llave para que esos beneficios se mantengan intactos mientras exploras el mundo,.