Pasaporte gratis para colombianos: requisitos de Cancillería para obtener el beneficio

Uno de los documentos más importantes y esenciales para cualquier ciudadano que desee salir de Colombia e ingresar a otro país, es el pasaporte. Además que este es una herramienta de identificación con una vigencia de diez años y un total de 48 páginas.

Tanto es así que en 2026, el proceso tiene algunas novedades incluyendo la posibilidad de obtenerlo sin costo para ciertos sectores de la población, cómo es el caso de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, esto con el fin de fomentar la equidad y el desarrollo profesional.

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Por lo cual, este beneficio está dirigido a ciudadanos inscritos en el Sisbén (grupos A y B) que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:



Personas que requieran tratamiento médico especializado en el exterior o que deban viajar por salud de un familiar.

Deben ser adultos mayores de 62 años o jóvenes menores de 25 años que vayan a realizar estudios fuera del país.

Ciudadanos con un contrato de trabajo acreditado en el exterior o delegaciones deportivas, culturales y científicas.

Personas con discapacidad y niños en situación de adoptabilidad bajo el cuidado del ICBF.



De igual forma, se conoció que para acceder a la exención, el trámite debe realizarse exclusivamente en territorio colombiano. El interesado debe presentar el certificado que acredite su pertenencia al grupo A o B del Sisbén. La oficina encargada realizará la verificación pertinente antes de proceder con la expedición gratuita, amparada en leyes como la Ley 1212 de 2008 y la Ley 2136 de 2021.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el pasaporte?

Para los mayores de edad, el trámite estándar sigue una serie de pasos obligatorios definidos por la Resolución 6888 de 2021, en donde se debe realizar el formulario, ya sea en línea o de forma presencial en la oficina expedidora y es indispensable acudir personalmente a las Oficinas de Pasaportes para completar el proceso.

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Después, la persona interesada debe presentar el original de su cédula de ciudadanía vigente y en formato válido y realizar el pago correspondiente según el tipo de pasaporte solicitado, en especial porque en Bogotá, los valores vigentes para este año son:

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Pasaporte Ordinario: $190.000 (incluye $111.000 de costo base y $79.000 de impuesto de timbre).

$190.000 (incluye $111.000 de costo base y $79.000 de impuesto de timbre). Pasaporte Ejecutivo : $323.000 (incluye $244.000 de costo base y $79.000 de impuesto de timbre).

: $323.000 (incluye $244.000 de costo base y $79.000 de impuesto de timbre). Pasaporte de Emergencia: $192.000.