El detalle del pasaporte que pocos notan: su color sí tiene significado

Si alguna vez te fijaste en un aeropuerto, seguro notaste que no todos los pasaportes son iguales. Aunque cumplen la misma función, su color cambia según el país que los emite.

No existe una norma internacional que obligue a usar un color específico. Cada nación puede elegir el diseño de su documento, aunque en la práctica predominan cuatro tonos principales: rojo, azul, verde y negro.

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La elección no es solo estética. Está relacionada con factores históricos, políticos, culturales e incluso geográficos que reflejan la identidad de cada país.



¿Qué significa cada color de pasaporte?

Aunque no hay reglas estrictas, con el tiempo se formaron patrones que permiten entender por qué muchos países comparten tonalidades similares.



Pasaporte rojo: es uno de los más comunes en el mundo. Se usa en países europeos y también en varias naciones de América Latina. En algunos casos se relaciona con procesos históricos o integración regional.

es uno de los más comunes en el mundo. Se usa en países europeos y también en varias naciones de América Latina. En algunos casos se relaciona con procesos históricos o integración regional. Pasaporte azul: suele asociarse con países del llamado “Nuevo Mundo”, como Estados Unidos o varias naciones de América. También se vincula con ideas de estabilidad o integración regional.

suele asociarse con países del llamado “Nuevo Mundo”, como Estados Unidos o varias naciones de América. También se vincula con ideas de estabilidad o integración regional. Pasaporte verde: es frecuente en países con vínculos culturales o religiosos, especialmente en regiones de África y algunos territorios de tradición islámica.

es frecuente en países con vínculos culturales o religiosos, especialmente en regiones de África y algunos territorios de tradición islámica. Pasaporte negro: es el menos común y suele utilizarse en documentos diplomáticos o en países que optan por un diseño más sobrio y distintivo.

Según Hrant Boghossian, cofundador de Passport Index, los colores de los pasaportes se asignan de acuerdo con la ubicación geográfica, factores políticos y la identidad nacional de cada país. Aunque predominan cuatro colores principales, cada uno presenta distintas tonalidades; por ejemplo, el azul puede variar entre marino, aqua y cielo.

Este último es el más utilizado en el mundo, con al menos 84 países que lo emplean, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y varias naciones del Caribe. También está presente en América del Sur, en países del Mercosur como Brasil, Paraguay y Argentina.

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¿Qué define el color del pasaporte y por qué no existe una regla única entre países?

A pesar de las asociaciones más comunes, el color no determina el poder de un pasaporte ni el acceso a otros países. Especialistas coinciden en que su elección responde a decisiones soberanas, sin una norma internacional obligatoria, por lo que existen múltiples excepciones.

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En Colombia, por ejemplo, el pasaporte ordinario es de color rojo, una tonalidad que también utilizan otros países de la Comunidad Andina como Perú, Ecuador y Bolivia.

Además, el país expide distintos tipos de pasaporte según su uso. El oficial, destinado a funcionarios del Estado, cuenta con portada azul, mientras que existen otros documentos como el de emergencia o provisionales con características diferenciadas, de acuerdo con información sobre el sistema de pasaportes colombiano.

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Este esquema también se repite en otros países, donde el color permite diferenciar el tipo de documento y la función del portador dentro de contextos oficiales o diplomáticos.

Más allá de su función como documento de viaje, el pasaporte también actúa como un símbolo de identidad nacional. Su color, aunque puede parecer un detalle menor, reúne aspectos históricos, políticos y culturales que explican por qué no todos lucen iguales en el mundo.

Además, con el avance de la tecnología, muchos países incorporan elementos de seguridad y diseño, como chips electrónicos y sistemas biométricos, que refuerzan la identificación del titular y hacen del pasaporte un documento cada vez más complejo y seguro.

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