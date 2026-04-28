Exparticipante de La Voz fallece en accidente; así fue la audición que lo hizo brillar

El nombre de Dylan Carter volvió a aparecer en titulares, pero esta vez por una noticia que ha generado impacto entre seguidores de los realities musicales. El joven cantante, recordado por su paso por el programa La Voz de EEUU, falleció a los 24 años tras un accidente de tránsito ocurrido en Carolina del Sur.

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La información fue confirmada por reportes de medios internacionales. Según se ha conocido, el hecho ocurrió cuando el artista se movilizaba solo por una vía del estado. En circunstancias que aún están siendo revisadas, el vehículo perdió el control, se salió de la carretera, impactó contra un objeto fijo y terminó volcado.

El impacto fue considerable. Tras lo ocurrido, Dylan Carter fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano. Sin embargo, pese a la atención recibida, falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las lesiones.

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Hasta ahora, las autoridades han señalado que el caso continúa en evaluación para determinar con precisión qué ocurrió en ese momento. Por ahora, no se han confirmado factores adicionales que hayan influido en el accidente.

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Así fue la audición de Dylan Carter

Dylan Carter se dio a conocer en 2023, cuando participó en la versión estadounidense del programa. Desde su primera aparición logró captar la atención, especialmente porque su presentación hizo que los cuatro jurados giraran sus sillas, un momento que en el formato del show representa uno de los mayores reconocimientos para un concursante.

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Esa audición se convirtió en su carta de presentación. Su voz y su puesta en escena lo posicionaron rápidamente como una de las figuras a seguir dentro de su temporada. Posteriormente, hizo parte del equipo de Reba McEntire, quien destacó su capacidad vocal y su sensibilidad interpretativa durante el proceso.

Dylan Carter, exparticipante de La Voz fallece en accidente

De acuerdo con lo que se conoció, Dylan Carter tenía previsto retomar presentaciones en vivo en los próximos días, lo que marcaba una nueva etapa en su carrera. Estos planes quedaron suspendidos tras lo ocurrido.

En redes sociales, muchos seguidores han recordado su paso por el escenario como uno de los momentos más memorables de su temporada. Clips de su audición y de sus presentaciones han vuelto a circular, acompañados de mensajes que destacan su talento y lo que representaba dentro de la nueva generación de artistas.

Por ahora, la información oficial se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades continúan recopilando detalles sobre el accidente.