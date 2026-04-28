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Sale a la luz video del lugar donde dejaron a familia secuestrada en un peaje de Mondoñedo

Las autoridades señalaron que se trata de una zona frecuentada por delincuentes, lo que la convierte en un punto estratégico para actividades ilícitas.

Dan más información del caso de secuestro en el peaje de Mondoñedo
Sale a la luz video del lugar donde dejaron a familia secuestrada en un peaje de Mondoñedo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; Pantallazos tomado de Caracol Televisión y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El pasado domingo 26 de abril, cerca de las 10:00 am, un grupo familiar, donde habían dos menores de edad y dos adultos mayores, fueron víctimas de un violento asalto y retención ilegal en las inmediaciones del peaje de Mondoñedo, en la vía Mosquera-Soacha, esto cuándo estaban regresando de un vía.

De igual forma, las autoridades informaron que cuando una camioneta en la que se movilizaba la familia sufrió la pinchadura de un neumático en extrañas circunstancias. Al detenerse a orillas de la carretera para cambiar la llanta, fueron abordados por seis delincuentes armados que se desplazaban en motocicletas y una camioneta.

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Los delincuentes, identificados por las víctimas como extranjeros, amordazaron a los integrantes de la familia y los obligaron a desplazarse hacia una zona boscosa de excavación conocida como “el hueco”, esto en un punto cercano al peaje de Mondoñedo.

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Tanto es así que durante siete horas, las víctimas permanecieron en condiciones inhumanas, bajo la lluvia y debido al frío intenso estos sufrieron hipotermia. En este lugar, oculto por la densa vegetación y que pasa desapercibido para los conductores, los asaltantes despojaron a la familia de sus zapatos y los amarraron para que no se escaparan.

¿Qué más se conoció de este caso en el peaje de Mondoñedo?

Por otro lado, las autoridades comentaron que los delincuentes golpearon a un niño y a su madre, mientras profería insultos constantes. Esto debido a que el objetivo principal era el robo de activos financieros; al punto que los criminales utilizaron los teléfonos celulares para vaciar las cuentas bancarias de las víctimas.

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También se conoció que las adultas mayores fueron golpeadas en la cara y la cabeza con los mismos dispositivos móviles porque no recordaban las claves de acceso o para forzar el reconocimiento facial, al punto que una de las adultas mayores permanece hospitalizada por lesiones en su brazo. Si deseas ver el video que se conoció, puedes hacer click acá.

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Se conoció que una niña de ocho años presentó un cuadro de mutismo debido al trauma psicológico. Aunque la camioneta fue localizada posteriormente por allegados en un lote de Soacha, la familia denunció dificultades y confusión en el proceso de recuperación con la policía.

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Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, lamentó los hechos e instó a la familia a interponer la denuncia formal para avanzar en la investigación, señalando que no se tenían reportes previos de este modus operandi en dicho corredor vial.

Sin embargo, las víctimas manifestaron su indignación ante la respuesta inicial de algunos uniformados, quienes habrían llegado tarde al sitio y, según el testimonio, llegaron a responsabilizarlos por detenerse en un sector solitario de la vía.

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