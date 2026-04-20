Sin senos si hay paraíso: Capturan e imputan por homicidio doloso a integrantes de producción

Tras lo ocurrido en la tarde del sábado 18 de abril, la justicia en Bogotá un juez tomó una decisión con las personas capturadas en el set de Sin senos si hay paraíso que, en medio de la conmoción, acabaron con la vida del hombre que minutos antes había arrebatado la vida de dos de sus compañeros.

Recordemos que la tarde del sábado 18 de abril, cuando José Cubillos, un hombre con antecedentes psiquiátricos complejos, irrumpió en las cercanías del set de grabación en la localidad de Santa Fe, terminó atacando sin mediar palabra a dos integrantes del equipo de producción con un arma cortopunzante.

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De igual forma, se conoció que las víctimas fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, un conductor de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, quien intervino para auxiliar a su colega y también fue herido mortalmente, para después perder la vida debido a las lesiones que sufrió.



Sin embargo, ante la sevicia del ataque en el cual una de las víctimas fue atacada en el cuello, varios compañeros de los fallecidos reaccionaron de inmediato para neutralizar al agresor. Según los reportes judiciales, los trabajadores persiguieron a José Cubillos y le propinaron múltiples lesiones que acabaron con su vida en el lugar.



¿Qué más ocurrió con el equipo de producción de Sin senos hay paraíso?

En la audiencia de legalización de captura, realizada la noche del domingo 19 de abril, la Fiscalía General de la Nación imputó a los señalados el delito de homicidio doloso. No obstante, los jóvenes capturados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos, debido a que su defensa justificó que esto se hizo en defensa propia.

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Por lo cual, el abogado defensor sostuvo que sus representados actuaron para proteger su integridad y la de los demás trabajadores al presenciar un ataque brutal e irracional. Asimismo, se subrayó que los detenidos carecen de antecedentes penales y se encontraban cumpliendo con sus labores cuando Cubillos irrumpió.

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A pesar de la gravedad de la muerte de Cubillos García, el juez de control de garantías decidió dejar a los procesados en libertad. Esta determinación fue posible gracias a que la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que los implicados no representan un riesgo para la sociedad.

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No obstante, los trabajadores continúan vinculados al proceso judicial y tienen la obligación de comparecer ante la justicia cada vez que sean requeridos mientras avanza la investigación, esto mientras las autoridades cuentan con más de 35 horas de grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el minuto a minuto del ataque y la posterior reacción del equipo de producción.

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