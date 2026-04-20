Policía revela triste detalle de muertes en Sin senos sí hay paraíso; "Lo confundió"

Salieron a la luz nuevos detalles sobre el lamentable hecho ocurrido durante la grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, donde tres personas perdieron la vida en medio de un presunto acto de intolerancia.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso no estaría relacionado con un hurto o un ataque premeditado contra la producción audiovisual, como se especuló inicialmente, sino con un hecho de intolerancia perpetrado por un hombre de 24 años con antecedentes psiquiátricos.

Los nuevos detalles fueron revelados por el comandante de la institución, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, quien explicó explicó que, tras analizar más de 35 horas de videos y realizar entrevistas y peritajes, se logró reconstruir la secuencia de los hechos.



Agresor de Sin senos sí hay iba a agredir a un vigilante

Según el reporte oficial, la primera víctima, integrante de la producción de la serie, se encontraba fuera del set de grabación, en vía pública, cuando fue atacada por la espalda con un arma cortopunzante.



“El agresor pasa, se devuelve y sin mediar palabra lo ataca”, detalló el oficial quien agregó que el hombre armado habría tenido como objetivo acabar con un vigilante del lugar y no con el trabajador de la serie.



pues uno de los aspectos clave de la investigación apunta a que el atacante no tenía como objetivo la producción televisiva. De hecho, las autoridades indicaron que el agresor ni siquiera intentó ingresar al set.

La principal hipótesis señala que el agresor habría confundido a su primera víctima con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior habría tenido un incidente. “Creemos que pensó que hacían parte de la seguridad”, indicó el general Cristancho.

Las investigaciones también revelaron que el agresor, un joven de 24 años identificado como José Cubillos, presentaba antecedentes relacionados con trastornos mentales, incluyendo episodios asociados al consumo de sustancias y posibles cuadros psicóticos.

Tras el primer ataque, miembros del equipo de producción intentaron reducirlo, pero en medio del forcejeo el agresor atacó a otras personas, causando la muerte de una segunda víctima y dejando a una más gravemente herida.

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Posteriormente, el atacante falleció tras ser neutralizado.Por estos hechos, cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, recuperaron la libertad mientras avanza el proceso judicial, en el que se evalúa si actuaron bajo legítima defensa.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, calificó lo ocurrido como “un hecho gravísimo de violencia sin sentido” y anunció la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario para analizar este caso y otros recientes episodios de violencia.

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Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y señalaron que reforzarán la coordinación con producciones audiovisuales que se desarrollen en la ciudad, con el fin de prevenir situaciones similares.