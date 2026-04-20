Revelan identidad de hombre que mató a integrantes de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que acabó con la vida de dos integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso en el centro de Bogotá. Aunque en un principio se dijo que era un habitante de calle, posteriormente se estableció su identidad y hasta antecedentes.

El hecho ocurrió en la tarde del 18 de abril de 2026 en el barrio Los Laches, cerca de la avenida Circunvalar, donde el equipo de producción había instalado un set para el rodaje. De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el atacante fue identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, quien tendría antecedentes psiquiátricos.

Según las autoridades, el joven no figuraba en registros de población vulnerable. La Secretaría Distrital de Integración Social indicó que, tras revisar sus bases de datos, el hombre no aparecía como beneficiario de programas sociales ni estaba inscrito como habitante de calle o residente en inquilinatos tipo pagadiarios.



Además, se confirmó que el atacante de los integrantes de la producción estaba afiliado al régimen contributivo de salud y había cursado estudios superiores como tecnólogo.



Extraoficialmente se dice que el hombre, aunque no era habitante de calle, al parecer, sí representaba un riesgo para la sociedad debido a antecedentes psiquiátricos; se dice que Josué cubillos reporta tres ingresos a clínicas psiquiátricas de la capital.



¿Qué pasó en Sin senos sí hay paraíso, que dejó tres muertos?

Cabe recordar que este lamentable episodio ocurrió en la tarde del sábado 18 de abril, cuando se desató un ataque en medio de la grabación, donde el agresor, al parecer sin mediar palabra, atacó a otra persona en el cuello con un bisturí.

La situación derivó en una riña que dejó tres fallecidos, incluido el propio atacante quien alcanzó a ser trasladado a un hospital donde minutos después se reportó su fallecimiento producto de unas lesiones en su cuerpo.

Entre las víctimas mortales se encuentran Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de uno de los camiones de la producción y quien habría reaccionado en defensa de uno de sus compañeros de producción, quien inicialmente fue atacado por la espalda por José Cubillos.

El otro fallecido es el joven Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, asistente de producción y quien fue la prima víctima del agresor, quien lo sorprendió por la espalada y le ocasionó una herida mortal en el cuello, sin darle oportunidad de reacción.

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En medio de la riña, una cuarta persona resultó con delicadas heridas propinadas por el mismo atacante y fue trasladada al Hospital Universitario San Ignacio, donde su estado es crítico y permanece bajo atención médica.

Los cuerpos de las víctimas y del agresor fueron trasladados a Medicina Legal para los correspondientes procedimientos de autopsia.

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De igual forma el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, informó que en medio de los hechos cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron un proceso de investigación a cargo de un equipo especializado para determinar el contexto, las causas y la dinámica de este ataque ocurrido durante la producción audiovisual.