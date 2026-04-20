IMÁGENES: Así fue, paso a paso, el ataque a producción de Sin senos sí hay paraíso

Las autoridades de la ciudad de Bogotá continúan revelando detalles sobre lo ocurrido el pasado fin de semana en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, esto durante una jornada de grabación de la cuarta temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso terminó en el fallecimiento de 3 personas.

Todo comenzó el pasado viernes 17 de abril, cuando José Cubillos, un joven con antecedentes de trastornos psicóticos y esquizofrenia vinculados al consumo de estupefacientes, acudió al Instituto Roosevelt, buscando una historia clínica que no fue hallada.

En ese momento, el personal de seguridad intervino debido al comportamiento errático del joven y la policía le incautó un arma cortopunzante, imponiéndole un comparendo. Sin embargo, no fue detenido debido a que su situación se gestionó bajo el código de convivencia ciudadana.

Momento en que Josué Cubillos es capturado por acabar con la vida de dos personas de Sin senos sí hay paraíso / FOTO: Captura de video

Por otro lado, el sábado por la tarde, mientras se desarrollaban las grabaciones de la novela Sin senos si hay paraíso, José Cubillos regresó a la zona. Según el análisis de 35 horas de video realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor no intentó robar ni entrar al set, sino que atacó directamente a una persona que estaba fuera del espacio de grabación, llegando a pensar que era el mismo guardia que impidió su entrada al instituto médico.

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Josué Cubillos, momento en que se queda observando a Nicolás Francisco Perdomo antes de atacarlo / FOTO: Captura de video

¿Qué más se conoció del ataque al set de Sin senos sí hay paraíso?

Las autoridades identificaron a Henry Alberto Benavides Cárdenas, un conductor de 45 años que se encontraba recargado sobre una reja, este fue al que Cubillos se acercó, aparentemente pidiendo algo, ante una respuesta negativa fue atacado por la espalda y el cuello.

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Al percatarse de la agresión, varios miembros del equipo de producción salieron del set para intentar reducir al atacante. En medio del caos, Nicolás Francisco Perdomo Corrales, intervino para auxiliar a su compañero y fue herido por Cubillos.

Luego, un tercer integrante de la logística también resultó herido y fue trasladado a un centro médico con pronóstico reservado. Finalmente, los compañeros de las víctimas, lograron neutralizar al agresor y fue trasladado a un centro asistencial.

Josué Cubillos momentos antes de atacar a la producción de Sin senos sí hay paraíso / FOTO: Captura de video

La policía encontró tres cuerpos al llegar al sitio y detuvo a cuatro personas en flagrancia, quienes alegan haber actuado en legítima defensa. Las grabaciones de la serie han sido suspendidas por duelo y ante la emergencia. El general Giovanni Cristancho confirmó que el agresor ya había sido denunciado previamente por amenazas y contaba con un historial clínico psiquiátrico complejo.

IMÁGENES: Así fue, paso a paso, el ataque a producción de Sin senos sí hay paraíso Foto: pantallazo tomado de redes

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Captura de lo ocurrido con Sin Senos no hay Paraíso Foto: pantallazo tomado de redes

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