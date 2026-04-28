La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la compleja estructura empresarial que, presuntamente, movía millonarios recursos ilícitos utilizando la fachada de esta famosa marca de moda, Lili Pink, además de encontrar varios elementos probatorios cómo un entramado de importadoras, sociedades de papel y más.

Según las investigaciones del ente acusador, la organización criminal por medio de un sistema facilitaba el ingreso ilegal al país de diversas mercancías, que no se limitaban sólo a prendas de vestir, sino que también incluían juguetes y productos cosméticos para mujeres.

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Posteriormente, mencionó que una vez en territorio colombiano, estos productos eran distribuidos en el mercado nacional para dar una apariencia de legalidad a toda la operación financiera. Ante esto, la Fiscalía fue enfática en señalar que las maniobras estaban diseñadas para disimular el control aduanero, fragmentar transacciones y simular relaciones comerciales.



Tanto es así que según estos la cifra por lavado de activos ronda por los 730.000 millones de pesos, por otro lado, el tema de enriquecimiento ilícito supera los 430.000 millones de pesos. En contrabando se podría estimar 75.000 millones de pesos, por lo cuál las autoridades realizaron el proceso contra varios puntos de este sitio.

Esta sería la red que vincularía a Lili Pink con lavado de activos, según la Fiscalía Foto: imagen tomada de la Fiscalía

¿Cómo fue el operativo de la Fiscalía contra Lili Pink?

En un despliegue coordinado con el apoyo del Ejército Nacional, las autoridades realizaron operativos simultáneos en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos del país, esto debido a la amplia presencia territorial de Lili Pink, la acción judicial tuvo un alcance nacional sin precedentes.

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Dicha situación dio como resultado de estas diligencias, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre una vasta cantidad de bienes. En total, fueron afectados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.

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A pesar de la gravedad de las acusaciones y la ocupación de los bienes, la Fiscalía aclaró que los establecimientos y activos intervenidos de Lili Pink continuarán funcionando bajo supervisión. Esto mientras se define la situación de los bienes de esta organización, mientras que ya existen órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento contra los responsables.

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