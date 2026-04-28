Quiénes son los dueños de Lili Pink: marca en Colombia investigada por lavado de activos

Las vitrinas color pastel y la ropa interior a precios increíbles que han definido el panorama de los centros comerciales en Colombia están viviendo su momento más gris.

En un giro que parece sacado de una serie de suspenso, la reconocida marca Lili Pink se encuentra hoy en el centro de una tormenta judicial que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

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No se trata de una liquidación de temporada, sino de una intervención masiva que ha puesto a custodios militares en las puertas de cientos de sus establecimientos.



Un despliegue sin precedentes en el mundo del retail Desde este lunes, la normalidad de más de 300 sedes de la compañía se vio interrumpida por operativos sorpresa liderados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La razón detrás de este despliegue es una investigación por presuntas actividades relacionadas con el manejo irregular de recursos y el ingreso de textiles de forma indebida al país.

La situación es tan seria que se han iniciado procesos de extinción de dominio, lo que significa que una gran parte de las tiendas, vehículos e inmuebles de la sociedad podrían pasar formalmente a manos de la justicia.

El ADN de la marca: De los Abadi a Panamá Para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que recordar de dónde viene este gigante rosa.

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La historia comenzó en 2006, de la mano de Max Abadi y su hijo David, quienes decidieron apostarle a un mercado que pedía calidad a bajo costo.

Los Abadi no eran nuevos en el mundo de los negocios; su familia llegó a Colombia en 1955 y fueron los fundadores de la emblemática fábrica de telas Lafayette en 1959.

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Max Abadi, un empresario con una visión aguda, ya era conocido por otros inventos exitosos, como un famoso dispositivo de protección de salud que incluso recibió un premio de 150 mil dólares por parte de Bill Gates en 2014.

Sin embargo, su mayor éxito masivo fue Lili Pink, que nació en un pequeño local del barrio Toberín, en el norte de Bogotá, pensando en las necesidades de la mujer trabajadora y los estudiantes.

¿Quiénes son los dueños de Lili Pink?

Aunque la marca nació con sello colombiano, el panorama cambió en 2015. En ese año, la empresa fue adquirida por un holding internacional llamado Lili Brands Inc., con sede en Panamá.

Bajo este mando, la marca se expandió como pólvora, llegando a tener presencia en 12 países y superando los 600 puntos de venta internacionales.

En Colombia, la operación diaria y las franquicias son gestionadas por la sociedad Fast Moda S.A.S. desde el año 2022.

Esta compleja red empresarial es precisamente lo que las autoridades están intentando desmenuzar para entender cómo se han movido los capitales en los últimos años.

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A pesar de la nube judicial, la empresa ha emitido comunicados pidiendo que se proteja la estabilidad de sus trabajadores.

Con más de 530 tiendas solo en el territorio nacional, Lili Pink se ha convertido en un referente de moda para amas de casa y jóvenes que buscan desde pijamas hasta ropa deportiva.

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La marca asegura estar trabajando de la mano de sus asesores legales para aclarar la situación ante la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Mientras los expertos de la Fiscalía avanzan en el avalúo de lo incautado, los clientes y empleados esperan saber si este será solo un bache en el camino o el capítulo final de una de las marcas más queridas por el bolsillo de los colombianos.

La investigación sigue en curso y, aunque no hay decisiones judiciales definitivas, el impacto en el sector ya es innegable.