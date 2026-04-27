¿Liquidación en Lili Pink por extinción de dominio? Lo que realmente pasará con sus tiendas

Este 27 de abril de 2026, el panorama comercial en Colombia se vio sacudido por una noticia judicial de gran impacto: la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio contra la cadena de tiendas Lili Pink.

El operativo, liderado por el CTI, afecta a más de 300 puntos de venta físicos y diversos activos de la sociedad Fastmoda.

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La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el contrabando y el lavado de activos, derivado de una serie de auditorías que la DIAN comenzó en 2022.



Ante este escenario, los activos han pasado a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

¿Existen promociones o descuentos por extinción de dominio?

Es fundamental aclarar a los consumidores que, legalmente, no existen "promociones por extinción de dominio" autorizadas por la marca.

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Cuando una empresa entra en este proceso, la administración de la mercancía queda en manos del Estado (SAE), cuyo objetivo es mantener la productividad de los bienes pero bajo estrictos controles legales.

Cualquier anuncio en redes sociales que prometa descuentos del 70% o 90% debido al "cierre por la Fiscalía" debe ser tomado con precaución. Generalmente, estos eventos son utilizados por ciberdelincuentes para realizar estafas o captar datos personales de manera ilícita.

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¿Liquidación en Lili Pink por extinción de dominio? /Foto: Fiscalía

Estado actual de las tiendas y la página web

Muchos usuarios han reportado que la página oficial de Lili Pink se encuentra en mantenimiento. Esto es una consecuencia directa del proceso administrativo actual. Aunque la empresa ha solicitado garantías para proteger el empleo de miles de colombianos, la operación comercial está operando bajo contingencia.

Si buscas ofertas reales, recuerda que antes del operativo la marca manejaba eventos como los Lili Days o Hot Days. Sin embargo, en este momento, las promociones vigentes están suspendidas o limitadas hasta que la SAE defina el modelo de operación bajo el cual continuará la marca.

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Recomendaciones para los compradores

No compartas datos bancarios en sitios web que no sean el dominio oficial. Verifica la fuente: La SAE no suele realizar ventas "express" de ropa al detal mediante redes sociales tras un embargo. Sigue canales oficiales: Mantente atento a los comunicados de la Fiscalía y la SAE para saber si las tiendas físicas retomarán su actividad comercial habitual.

Este proceso judicial es uno de los más grandes contra el sector textil en años recientes, y su resolución determinará el futuro de una de las marcas más queridas por los colombianos.