Venezolanos en Colombia ya pueden recibir por Nequi dinero enviado desde el exterior

La plataforma financiera Nequi habilitó un nuevo servicio que permitirá a ciudadanos venezolanos en Colombia recibir dinero desde el exterior directamente en la aplicación.

La opción fue creada con la finalidad de facilitar la llegada de remesas desde más de 180 países sin trámites adicionales, ya que fue una de las dificultades evidenciadas por los directivos de la billetera digital.

La medida responde al crecimiento del uso de la app por parte de esta población. Actualmente, más de 724.000 venezolanos están vinculados a Nequi, principalmente para realizar transferencias, envíos de dinero y pagos digitales a través de PSE, y su población ha aumentado bajo la necesidad de recibir o enviar dinero desde y hacia el esterior.



Según explicó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de la compañía, el incremento en el uso de la plataforma por parte de venezolanos ha sido significativo. Solo en 2025, este segmento creció 64,9 %, lo que evidencia una mayor adopción de herramientas digitales para gestionar ingresos, incluyendo aquellos provenientes del exterior.



¿Cómo recibir dinero por Nequi desde el exterior?

El proceso para acceder a este servicio se realiza directamente desde la aplicación y consta de los siguietnes pasos:



Ingresar a la App y da clic en la opción “Traer plata del exterior”, ubicada en las secciones de Servicios o Finanzas.

Completa el formulario básicque te aparece (en caso de ser la primera vez que recibes dinero internacional)

Nequi

Comparte los datos con la persona que te enviará el dinero, quien podrá hacerlo a través de remesadoras aliadas presentes en más de 180 países.

El dinero que te envíen lo verás reflejado directamente en el saldo disponible de la app.

El dinero llega listo para ser utilizado en pagos, transferencias, compras en línea, ahorro o retiros, sin necesidad de intermediarios adicionales.

Entre las principales ventajas de esta nueva funcionalidad se destacan la rapidez en la acreditación de los fondos, la seguridad al cumplir con las normas financieras vigentes y la transparencia en los costos. Además, Nequi confirmó que no cobra por la recepción de remesas y permite consultar la tasa de cambio en cada operación.

El monto que cada usuario puede recibir dependerá de la categoría de su cuenta dentro de la plataforma.

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Con esta habilitación, la compañía amplía sus servicios para facilitar el acceso a recursos internacionales y fortalecer el uso de soluciones digitales entre la población migrante en Colombia, que ahora podrá manejar su dinero de manera más ágil y sin recurrir al efectivo.

